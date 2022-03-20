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Orman Mühendisleri Odası, Çam Kese Böceği Mücadelesinin Önemine Dikkat Çekti

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Orman Mühendisleri Odası, Çam Kese Böceği Mücadelesinin Önemine Dikkat Çekti
Orman Mühendisleri Odası, Çam Kese Böceği Mücadelesinin Önemine Dikkat Çekti

Orman Mühendisleri Odası (OMO), bütçe sıkıntısı nedeniyle bu yıl yapılamayan çam kese böceği mücadelesine önem verilmesi ve önümüzdeki yıl mücadele için planlama yapılmasını talep etti.

OMO Başkanı Aymet İyigün tarafından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yayınlanan mesajda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nün KKTC’de de 1978 yılından beri kutlandığı belirtilerek, bugünün tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de mevcut ormanların korunması, geliştirilmesi, faydalarının halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

İyigün, mesajında, bilinçsiz kullanım, yanlış uygulamalar, çevresel değerleri göz önünde bulundurmayan kalkınma politikaları ve dikkatsizlik gibi nedenlerle ormanların gün geçtikçe azaldığını belirterek, ormanların yok olmasının doğal dengeyi bozduğu, insanlığı bu konuda çözümler üretmeye ve daha büyük sorunlar yaşanmaması için önlemler almaya zorladığını ifade etti.

Ormanların yaşayan varlıklar olup, her canlı gibi yok olma tehlikesinin her zaman bulunduğunu kaydeden İyigün, bugün küresel ısınma ve değişen iklim etkisiyle yeni orman yetiştirmenin eskiye nazaran çok daha zor olduğunun altını çizdi ve bu durumun da mevcut ormanları korumanın yeni orman ihdas etmekten daha önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını belirtti.

Orman korumada ülkenin en önemli konusunun orman yangınları olduğunu kaydeden İyigün, yangında görev alacak personelin genç, sağlıklı ve yangın konusunda eğitilmiş olması gerektiğini, hatta bu ekiplerin mevsimlik değil, yıl boyunca çalıştırılıp profesyonel bir yangınla savaş organizasyonu sağlanması gerektiğini kaydetti.

“PLANLAMA HEMEN YAPILMALIDIR”

İyigün mesajında şunlara yer verdi:

“Ormanlarımızı tehdit eden diğer bir konu ise orman zararlılarıdır. 5 yıldır kesintisiz devam eden Çam Kese Böceği mücadelesi bu yıl ne yazık ki bütçe bahanesiyle yapılamamıştır. Son günlerde medyada da yer bulan Çam Kese Böceği mücadelesine gereken önem verilmeli önümüzdeki yıl mücadele için planlama hemen yapılmalıdır. Yürürlükteki yasa ve tüzükler cevaz vermemesine hatta Savcılık görüşlerine rağmen, toplum hizmetinde olması gereken binlerce dönüm orman arazisi tarım, büfe-restoran hatta şantiye, depo, güneş enerji santrali gibi ticari faaliyetlerde kullanılma amaçlı olarak şahıslara, derneklere ve şirketlere kiralanmaya devam edilmektedir. Bu kira sözleşmelerinin iptal edilmesi ve bu arazilerin ağaçlandırılıp orman varlığımıza katılmalıdır. Orman memuru kadrosundaki eksiklikler nedeniyle ormanlarda yeterli denetim ve devriyeler yapılamamaktadır. Orman Dairesi Kuruluş ve Teşkilat Yasası ile belirlenen kadro yapısı geçen 33 yıl içerisinde hiç revize edilmemiştir. Geçen süre içerisinde bu kadro yapısı, orman varlığının artması ve buna bağlı olarak Dairenin büyüyen iş hacmi ile makine ve araç parkının genişlemesi neticesinde yetersiz kalmakta ve değişiklik yapılması gerekmektedir. Hükümetimizin en kısa sürede harekete geçerek halkın ortak malı olan ormanlarımızla ilgili mevzuatı çağımızın ve ulusal ormancılık politikamızın gereklerine uygun bir şekilde güncellemesi gerekmektedir”

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