Orman yangınlarına hazırlık tatbikatı yarın icra edilecek

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Başbakanlık direktifleri ile 24 Mayıs tarihinde Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi ile Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin de katılacağı, yangın söndürme çalışmaları esnasında KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde görev alan diğer paydaş kurumlarla koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasının amaçlandığı Orman Yangınlarına Hazırlık Tatbikatı gerçekleştirilecek” denildi.

Söz konusu tatbikat senaryosu çerçevesinde saat 08.50’de Tepebaşı-Kalkanlı arasındaki ormanlık arazide yangın çıktığı ihbarı alınması üzerine paydaş kurumlar arasındaki koordinasyonla eşgüdümlü hareket tarzı tatbik edilecek.

Tatbikat, Başbakanlık Müsteşarlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, PGM İtfaiye Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Orman Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne Kaymakamlıkları, KIB-TEK, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lapta ve Güzelyurt Belediyelerinin katılımıyla yapılacak.