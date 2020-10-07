Ortaköy'deki kazanın ehliyetsiz zanlısına tutuksuz yargılama

Lefkoşa’da kullanımındaki araç ile trafikte terör estiren zanlı Amro Yehya

Kemaleldin Hassanın tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Çaltılı, zanlı Amro Yehya

Kemaleldin Hassanın, Sürüş ehliyetsiz, Seyrüsefersiz, Muayenesiz, Sigortasız, Tehlikeli araç

sürmekle methaldar olduğun belirtti. Polis, 6 Ekim 2002 tarihinde saat 17.00 sıralarında,

Ortaköyde Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amro Yehya Kemaleldin Hassanın (E-

21) yönetimindeki KL 730 plakalı araç ile hastane istikametinden Ortaköy (doğu) istikametine

doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refuje

çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde karşı istikametinden gelmekte

Cem Güzelkeskin (E-46) yönetimindeki MD 483 plakalı araç ile Aisha Rehman (K-31)

yönetimindeki GC 703 plakalı araca çarptığını anlattı. Polis, kaza sonucu yaralanan MD 483

plakalı araç sürücüsü Cem Güzelkeskin ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Miray

Güzelkeskin (K-3) ve GC 703 plakalı araç sürücüsü Aisha Rehman kaldırıldıkları Lefkoşa Dr.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Cem Güzelkeskin

müşahede altına alınırken diğer yaralılar taburcu olduklarını belirtti. Polis, kazaya sebebiyet

veren KL 730 plakalı araç sürücüsü Amro Yehya Kemaleldin Hassanın tutuklandığını,

araçlara tahmini 70 bin TL hasar oluştuğunu söyledi. Polis, üniversite eğitimi gören zanlının

mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını

yasaklayarak, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakdi teminat

yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.