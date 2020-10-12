Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki

Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yüz yüze eğitim dönüşümlü

şekilde bugün başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime Mart ayında ara

verilen orta eğitimde, alınan tedbirler çerçevesinde bugün ders başı

yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ortaokul ve liselerde

yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret

ederek yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı, öğrenci ve

öğretmenlerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu yapıtığı açıklamada uzun zamandır beklenen ders zilini

çalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mutluluğu paylaşmak

adına bugün Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ettiğini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs’e karşı büyük

bir mücadele gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu süreç içerisinde “ Önce

yaşam hakkı, sonra eğitim hakkı” dediklerini ve bu nedenle uzun bir

zamandır fiziki olarak bir araya gelemediklerini belirti.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini ve yaşanabilecek

ders kayıplarını gidermek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma

gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin süreç

içerisinde üstlendiklerin görevlerle çok büyük başarılara imza attıklarına

şahit olduklarını dile getirdi, “Bilmenizi isterim ki, öğretmenleriniz ülkenin

sıkıntılı şartlarına ragmen büyük bir özveri gösterdiler ve bu pandemi

döneminin öncüleri oldular.” ifadelerine yer verdi.

Okul öncesi ve ilkokulların ardından bugün de dönüşümlü olarak

ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başladıklarını belirten Çavuşoğlu,

süreç içerisinde yaşanan ders kayıplarını hem öğretmenlerin hem de

öğrencilerin özverili ve motive çalışmalarıyla en kısa sürede

gidereceklerine inanç belirtti.

Toplumun hassasiyeti ve çocukların yaşam hakkının önde tutulması

nedeniyle yüz yüze eğitime en erken ara veren ve en geç başlayan ülke

olduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilere pandemi kurullarınca

belirlenen kurallara harfiyen uymaları gerekdiği uyarısında bulunarak; “Bir

arada bulunabilmemizin ve yüz yüze eğitim alabilmemizin anahtarı sosyal

mesafe, maske ve sürekli hijyenimizi korumaktır.” dedi.

Konuşmasının ardından sınıfları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu,

yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve

öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.

Çavuşoğlu Polatpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını

gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ile Okul Öncesi bölümünü de ziyaret

ederek incelemelerde bulundu.