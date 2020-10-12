Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki
Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yüz yüze eğitim dönüşümlü
şekilde bugün başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime Mart ayında ara
verilen orta eğitimde, alınan tedbirler çerçevesinde bugün ders başı
yapıldı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ortaokul ve liselerde
yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret
ederek yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı, öğrenci ve
öğretmenlerle bir araya geldi.
Çavuşoğlu yapıtığı açıklamada uzun zamandır beklenen ders zilini
çalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mutluluğu paylaşmak
adına bugün Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ettiğini söyledi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs’e karşı büyük
bir mücadele gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu süreç içerisinde “ Önce
yaşam hakkı, sonra eğitim hakkı” dediklerini ve bu nedenle uzun bir
zamandır fiziki olarak bir araya gelemediklerini belirti.
Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini ve yaşanabilecek
ders kayıplarını gidermek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma
gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin süreç
içerisinde üstlendiklerin görevlerle çok büyük başarılara imza attıklarına
şahit olduklarını dile getirdi, “Bilmenizi isterim ki, öğretmenleriniz ülkenin
sıkıntılı şartlarına ragmen büyük bir özveri gösterdiler ve bu pandemi
döneminin öncüleri oldular.” ifadelerine yer verdi.
Okul öncesi ve ilkokulların ardından bugün de dönüşümlü olarak
ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başladıklarını belirten Çavuşoğlu,
süreç içerisinde yaşanan ders kayıplarını hem öğretmenlerin hem de
öğrencilerin özverili ve motive çalışmalarıyla en kısa sürede
gidereceklerine inanç belirtti.
Toplumun hassasiyeti ve çocukların yaşam hakkının önde tutulması
nedeniyle yüz yüze eğitime en erken ara veren ve en geç başlayan ülke
olduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilere pandemi kurullarınca
belirlenen kurallara harfiyen uymaları gerekdiği uyarısında bulunarak; “Bir
arada bulunabilmemizin ve yüz yüze eğitim alabilmemizin anahtarı sosyal
mesafe, maske ve sürekli hijyenimizi korumaktır.” dedi.
Konuşmasının ardından sınıfları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu,
yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve
öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.
Çavuşoğlu Polatpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını
gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan
Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ile Okul Öncesi bölümünü de ziyaret
ederek incelemelerde bulundu.
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