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Osmanlı döneminde İngiltere'ye götürülen tarihi eserler Atina ile Londra arasında kriz çıkardı

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Yunan Başbakan Miçotakis'in İngiliz mevkidaşı Sunak ile olan planlı görüşmesi iptal edilerek Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme teklif edildi.
Osmanlı döneminde İngiltere'ye götürülen tarihi eserler Atina ile Londra arasında kriz çıkardı

Osmanlı döneminde İngiltere'ye götürülen Elgin Mermerleri, İngiltere ile Yunanistan arasında diplomatik kriz çıkardı. Tarihi eserleri ülkesine götürmek isteyen Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la yapacağı görüşme gerilim nedeniyle son dakikalarda iptal edildi. 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis pazar günü İngiltere'ye üç günlük bir ziyarete gitti. Ziyaret kapsamında Yunan Başbakanı Miçotakis ile İngiliz mevkidaşının salı günü görüşmesi planlandı. 

Ancak Yunan Başbakan Miçotakis'in BBC yayınında Elgin Mermerleri ile ilgili yaptığı açıklamalar tepkiye neden oldu. Miçotakis'in İngiliz Başbakan Sunak ile olan planlı görüşmesi iptal edilerek Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme teklif edildi. 

Krizin ardından Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmeyi saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

Krize neden olan Elgin Mermerleri

Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

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