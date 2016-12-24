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Osmanlılar siyasete geri dönüyor!

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Osmanlılar siyasete geri dönüyor!
Osmanoğulları siyasete giriyor...

Sultan II. Abdülhamid Han’ın beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, ailesinden birinin siyasete gireceğini söyledi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği programda konuşan Osmanoğlu, Türkiye’de ve Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılar hakkındaki görüşlerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseten kendini yalnız hissetmesinde haklı olduğunu ifade eden Nilhan Osmanoğlu, şunları söyledi: “Ben bir görüşmede kendisine de söyledim. ‘Siz benim dedemden şanslısınız çünkü milletiniz arkanızda’ dedim. O da ‘Elhamdülillah’ dedi. 15 Temmuz gecesi halkımız Cumhurbaşkanımıza büyük bir güç vermiştir.”  Osmanoğlu, aileden bir kişinin siyasete atılacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ile son görüşmemiz sonrasında aile olarak onu kesinlikle yalnız bırakmayacağımızın kararını verdik. Aile olarak biz de bir kişiyle bu siyasi oluşumun içinde olacağız. Şu anda o ismi veremiyorum ancak bu ismi biz belirledik. Cumhurbaşkanımızın bu konuda yalnız kaldığını gördük. İşte bu yüzden aile olarak bizler de O’nun yanında daha fazla olacağız” diye konuştu.

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