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SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Otelden,Minibüsten,Restorandan pozitif vakalar...Salgın Girne'den mi patlıyor?

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Girne’de tespit edilen yerel vakaların ülkeye 3 günlük karantinasız giriş yapan yolculardan kaynaklı olduğu da söylendi.
Otelden,Minibüsten,Restorandan pozitif vakalar...Salgın Girne'den mi patlıyor?

Ülkede yerel vakalar yeniden çıkmaya başladı....DETAY GAZETESİ'nin Sağlık Bakanlığındaki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre bugün de 5 yerel vakanın çıktığı belirtildi. 

DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ

Dr. Hüdaverdi: Vakalar Girne bölgesinden

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan covid-19 günlük tablosunda yer alan vakaların Girne bölgesinde tespit edildiğini duyurdu.

“Dün saptanan vakaların Girne’den olduğunu söylemek isterim. Herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymasını, yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin kalabalık ortama girmemesini rica ediyorum” diyen Dr. Hüdaverdi, yerel bulaşın da yeniden başladığını vurguladı.acs.jpg

VAKALAR OTEL KAYNAKLI

ELEXUS otelde çalışanlar arasında 3 vakanın çıktığı ve Sağlık Bakanlığının çalışanlara test yaptığı belirtiliyor.

RESTORAN ÇALIŞANI VE MİNİBÜS ŞÖFÖRÜ POZİTİF

Girne'de faliyet gösteren bir restoranda çalışan bir kadının ve Girne-Çatalköy hattında çalışan bir minibüs şöförünün de pozitif olduğu gelen bilgiler arasında...

3 GÜNLÜK KARANTİNASIZ GİRİŞLER DURACAK MI?

Girne'de tespit edilen pozitif yerel vakaların ardından yerel bulaşın yayılmasından endişe ediliyor...

Sağlık Bakanlığı'nın karantinasız geçişler konusunda bir şeyler yapıp yapmayacağı merak konusu

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