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Otello ve Derinya koroları Mağusa’da buluşuyor

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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Otello Çoksesli Korosu ve Derinya Belediye Korosu ortak konserler serisinin ikinci bölümü, 19 Aralık Perşembe akşamı saat 19.30’da Buğday Camii’nde gerçekleşecek.
Otello ve Derinya koroları Mağusa’da buluşuyor

“Yeni Yıl Konseri” adıyla duyurulan etkinlikte her iki koro, ayrı ayrı ve birlikte seslendirecekleri eserleri sanat severlerin beğenisine sunacak.

Etkinlikte Otello Çoksesli Korosu’nu, koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay, Derinya Belediye Korosu'nu ise koro şefi George Kalogirou yönetecek. Otello Çoksesli Korosu'na, koronun seslendirdiği Kıbrıs Halk Türküleri’nin düzenlemelerini yapan obua sanatçısı ve besteci Oskay Hoca da eşlik edecek.

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