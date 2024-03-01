Otostopçu gence cinsel saldırıda bulundu!

Polis memuru Gültekin Sancar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde KUB 731 plakalı aracıyla ile seyir halinde bulunan zanlının (E-69) otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’in (E-20) sol elini kendi sağ eli ile tutarak müştekinin rızası dışında, cinsel bir davranış ile giymekte olduğu pantolon üzerinden cinsel organı bulunduğu kısma koymak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.