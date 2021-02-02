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Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'ün savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı transfer etti.
Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'ün savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı transfer etti.

Liverpool, Türkiye A Milli Futbol Takımı'yla 7 maça çıkan Ozan Kabak'ı, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Liverpool'un resmi Twitter hesabından da Ozan Kabak transferi duyuruldu.

Sezon başında Ozan Kabak'ı takibe alan Liverpool; defans oyuncuları Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlanmasının ardından savunmada ciddi sorunlar yaşıyordu.

Liverpool, Türkiye milli takımı forması giyen bir diğer savunma oyuncusu Merih Demiral için de Serie A devi Juventus'a 45 milyon sterlinlik bir teklif yapmış ancak Juventus bu teklifi reddetmişti.

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