Özberkman ailesinin acı günü

Aniden rahatsızlanan 1941 doğumlu Nabi Özberkman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Nabi Özberkman, dün Lefkoşa’da İsmail Safa camiinde kılınan ikindi namazını müteakip defnedildi
Aniden rahatsızlanan 1941 doğumlu Nabi Özberkman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Nabi Özberkman, dün Lefkoşa’da İsmail Safa camiinde kılınan ikindi namazını müteakip defnedildi
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