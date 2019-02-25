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Özcafer, Bay-Sen heyetini kabul etti

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Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) heyetini kabul etti.
Özcafer, Bay-Sen heyetini kabul etti

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) heyetini kabul etti.

Toplantıda DP Genel Başkan Yardımcıları Ersin Görsay ile Okyay Sadıkoğlu da hazır bulundu.

SAKALLI

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, sendikalarının 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle Meclis’te temsil edilen siyasi partileri ziyaret ettiklerini, bu çerçevede DP’nin sendika ve BRT çalışanlarına gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Salih Sakallı ayrıca Meclis’e gelecek BRTK Yasa Tasarısı ile ilgili taslakta bir takım maddelerin sendika olarak kendilerini rahatsız ettiğini, 25 yıldır mağdur olan çalışanların daha da mağdur olmaması için bir takım değişikliklerin Bay-Sen’in de görüşleri alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, DP’den destek istedi.

Sakallı, “Amacımız sendikamızın 41. yaş gününü kutlarken yaklaşık 25 senedir BRTK’nda kadrosuz olan birçok arkadaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi. Biz artık mağduriyetlerin giderildiği, çalışanları birbirine düşürmeyen, kırmayan bir yasa çalışmasının geçmesini diliyoruz. Bize göre kurumda tek yetkili sendika Bay-Sen’dir. Bu yasa geçerken sendikamızın görüş ve talepleri de dikkate alınması gerekiyor. İddiamız çalışanın temsilcisi dışında yapılacak bir yasanın kaos yaratacağıdır. Bugüne kadar bize daima destek veren DP’nin bu konuda da hassasiyetlerimizi göz ardı etmeyeceğini diliyoruz” dedi.

ÖZCAFER

Bay-Sen’in 41. Kurtuluş yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer; “41 kere maşallah” dedi.

Özcafer, DP’nin yasalara önem verdiğini, güncellenmesi gereken veyahut yeni yapılan yasalarda ellerinden gelen emeği sarf ettiklerini ve ivediliği noktasında ısrarcı olduklarını belirterek, BRTK çalışanlarının da daima yanlarında olacaklarını ve doğru olan yerlerde destek, sıkıntılı olan noktalarda da diyalog kurarak tüm paydaşların uzlaştığı bir sonucu elde edeceklerine inandığını söyledi.

Özcafer ayrıca, uzun yıllardır gündemde olan BRTK Yasası’nın da artık ivediliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Görüşmede daha sonra Bay-Sen’in BRT yasasıyla ilgili hazırladığı öneriler ele alındı.

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