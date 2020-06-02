Özcafer: "Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini kaydederek “Kendimizi bu kadar bırakmamalıyız” dedi.

Bu salgınla yaşamayı öğrenmek gerektiğine dikkat çeken Özcafer, tedbirlerin elden bırakmamamız gerektiğini ifade etti.

“İNSANOĞLU SALGINDAN DERS ÇIKARMADI”

“Bu küçücük adada maalesef birlikte yaşamayı öğrenemedik” diyen Özcafer, pandemiden sonra bunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

Özcafer, “Bu adada toplamda 1 buçuk milyon insan ya varız ya yokuz. Ama maalesef ne ekonomi ne sağlık alanında bir araya gelip de insanımızı rahatlatamıyoruz. İnsanoğlu daha neyi bekliyor? “ dedi.

İnsanoğlunun bu salgından ders çıkarmadığını söyleyen Özcafer, üzülerek takip ettiğini belirtti.

Yaşamlarımızı sorgulamanın zamanının gelip geçtiğini belirten Özcafer, dünyada açlıktan ölen milyonlarca insanın olduğunu kaydetti.

İnsanoğlunun doyumsuz olduğuna vurgu yapan Özcafer, “Bunu gösterdi bize. Çok üzgünüm. Mali kuruluşlar doyumsuz, arsız. Ticari ahlak kalmamış” diye konuştu.

“YAPMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR”

“Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük” diyen Özcafer, söz konusu durumla ilgili insanlık açısından çok dolu olduğunu söyledi.

Ekonomiyle ilgili soruları da yanıtlayan Özcafer, Türkiye’nin ülkemize her zaman maddi ve manevi desteklerini sürdürdüğünü belirtti.

“Kendimize düşen, yapmamız gereken şeyler var” diyen Özcafer, vatandaşın da her şeyi gördüğünü ifade etti.

Özcafer, “Kötümser konuşmak istemiyorum ama gerçekleri konuşmak da iyilik yapmakla eş anlamlıdır” şeklinde konuştu.

“Biz salgın çıktıktan 2 gün sonra iflasımızı açıkladık” diyen Özcafer, 1974’te yaşadığımızdan daha kötü günlerin bizleri beklediğini ekledi.