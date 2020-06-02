  • BIST 108.164
  • Altın 380,597
  • Dolar 6,8054
  • Euro 7,6001
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Özcafer: "Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük”

» »
Özcafer: "Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük”
Özcafer: "Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini kaydederek “Kendimizi bu kadar bırakmamalıyız” dedi.

Bu salgınla yaşamayı öğrenmek gerektiğine dikkat çeken Özcafer, tedbirlerin elden bırakmamamız gerektiğini ifade etti.

“İNSANOĞLU SALGINDAN DERS ÇIKARMADI”

“Bu küçücük adada maalesef birlikte yaşamayı öğrenemedik” diyen Özcafer, pandemiden sonra bunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

Özcafer, “Bu adada toplamda 1 buçuk milyon insan ya varız ya yokuz. Ama maalesef ne ekonomi ne sağlık alanında bir araya gelip de insanımızı rahatlatamıyoruz. İnsanoğlu daha neyi bekliyor? “ dedi.

İnsanoğlunun bu salgından ders çıkarmadığını söyleyen Özcafer, üzülerek takip ettiğini belirtti.

Yaşamlarımızı sorgulamanın zamanının gelip geçtiğini belirten Özcafer, dünyada açlıktan ölen milyonlarca insanın olduğunu kaydetti.

İnsanoğlunun doyumsuz olduğuna vurgu yapan Özcafer, “Bunu gösterdi bize. Çok üzgünüm. Mali kuruluşlar doyumsuz, arsız. Ticari ahlak kalmamış” diye konuştu.

“YAPMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR”

“Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük” diyen Özcafer, söz konusu durumla ilgili insanlık açısından çok dolu olduğunu söyledi.

Ekonomiyle ilgili soruları da yanıtlayan Özcafer, Türkiye’nin ülkemize her zaman maddi ve manevi desteklerini sürdürdüğünü belirtti.

“Kendimize düşen, yapmamız gereken şeyler var” diyen Özcafer, vatandaşın da her şeyi gördüğünü ifade etti.

Özcafer, “Kötümser konuşmak istemiyorum ama gerçekleri konuşmak da iyilik yapmakla eş anlamlıdır” şeklinde konuştu.

“Biz salgın çıktıktan 2 gün sonra iflasımızı açıkladık” diyen Özcafer, 1974’te yaşadığımızdan daha kötü günlerin bizleri beklediğini ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizdarlı: "Pilli hastane için ısrar etti, Bakanlar Kurulu kaynak yaratmadı"02 Haziran 2020 Salı 11:13
  • Hasipoğlu: “AKSA avuçlarını ovuşturuyor"02 Haziran 2020 Salı 11:04
  • Eğitim Bakanlığı duyurdu: Sınıf geçme nasıl olacak?02 Haziran 2020 Salı 11:02
  • Erhürman; “İşsizler, ödeneksiz izne çıkarılanlar, maaş alamayacaklar var”02 Haziran 2020 Salı 10:52
  • Özcafer: "Pandemi döneminde ahlaksızlıkların yaşandığını gördük”02 Haziran 2020 Salı 10:39
  • YDP: “Mabedlere Saldırı Alçaklıktır”02 Haziran 2020 Salı 10:19
  • Din Görevlileri Sendikası, Limasol’daki Caminin Kundaklanmasını Kınadı02 Haziran 2020 Salı 10:00
  • KTÖS: “Eğitim Ve Sağlıkta Tasarruf Olmaz”02 Haziran 2020 Salı 09:58
  • Cami saldırısına Akıncı'dan tepki: "Failler cezasız bırakılmamalıdır"02 Haziran 2020 Salı 09:46
  • Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur: “30 Haziran sonrası ne olacak?”02 Haziran 2020 Salı 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti