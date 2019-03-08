  • BIST 101.517
  • Altın 227,125
  • Dolar 5,4545
  • Euro 6,1182
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Özçelik: Kadınlar aile kurumunun temel taşıdır

» »
T&T Ercan Havalimanı İşletmeleri,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara tatlı bir sürpriz yaparak onlara çiçek dağıttı.
Özçelik: Kadınlar aile kurumunun temel taşıdır

T&T Ercan Havalimanı İşletmeleri,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara tatlı bir sürpriz yaparak onlara çiçek dağıttı.

Güne özel kadınlara verilen çiçek buketlerinin üzerindeki Türkçe ve İngilizce olarak “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saygıdeğer tüm kadınlarımıza sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. T&T Havalimanı İşletmeciliği” yazıldı.

Kadınlar, günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Özçelik: Kadınlar aile kurumunun temel taşıdır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de gün nedeniyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, iş hayatındaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunduklarını ifade etti.

Özçelik, “Kadınlar İnsanlığın devamının olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşad: “Kadınlara ithaf edilen en önemli gün dünya emekçi kadınlar günü”08 Mart 2019 Cuma 13:25
  • Psikologlar Derneği uluslararası geçerliliği olmayan eğitimler konusunda uyardı08 Mart 2019 Cuma 13:20
  • Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde etkinlik08 Mart 2019 Cuma 13:15
  • Türk ve Rum sendikaların temsilcilerinden , Lefkoşa Genel Hastanesi'ne ziyaret08 Mart 2019 Cuma 13:10
  • Radyo Güven’in şiir ve kompozisyon yarışmasında finale kalan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verdi08 Mart 2019 Cuma 13:05
  • 141 Kilo kaçak dana eti ele geçirildi08 Mart 2019 Cuma 13:00
  • “Kadına yönelik şiddet konusunda devlet eylem planı…”08 Mart 2019 Cuma 12:45
  • Dayakçı öğretmen o okuldan uzaklaştırıldı!08 Mart 2019 Cuma 12:24
  • "Hükümet dimdik ayakta bir yere gitmiyor..."08 Mart 2019 Cuma 12:05
  • Taner Ulutaş canlı yayında haftayı değerlendiriyor (CANLI YAYIN)08 Mart 2019 Cuma 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti