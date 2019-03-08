T&T Ercan Havalimanı İşletmeleri,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara tatlı bir sürpriz yaparak onlara çiçek dağıttı.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeleri,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara tatlı bir sürpriz yaparak onlara çiçek dağıttı.

Güne özel kadınlara verilen çiçek buketlerinin üzerindeki Türkçe ve İngilizce olarak “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saygıdeğer tüm kadınlarımıza sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. T&T Havalimanı İşletmeciliği” yazıldı.

Kadınlar, günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Özçelik: Kadınlar aile kurumunun temel taşıdır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de gün nedeniyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, iş hayatındaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunduklarını ifade etti.

Özçelik, “Kadınlar İnsanlığın devamının olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum” dedi.