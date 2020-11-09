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Özçınar “Büyük Önderimizi Özlemle Anıyoruz”

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özçınar “Büyük Önderimizi Özlemle Anıyoruz”

Özçınar, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılındayız.

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran Büyük Lider Atatürk, bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, çizdiği yol, bugün halen bizlere rehber olmaktadır.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi sonsuza değin takdir edilecektir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile sadece Türk Milleti’ne değil tüm dünyaya ışık tutmuş, yol gösterici olmuştur. Fikirleri ve emanetini bizden sonraki nesillere aktarmanın ilk görevlerimiz arasında olduğunu vurgularken, Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anarım.”

 

 

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