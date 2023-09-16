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Özçınar “Yeni Eğitim Öğretim Yılını Kutladı”

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​​​​​​​Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, aydınlık yarınlarımızın geleceği olan tüm çocukların ve onları en iyi şekilde yetiştirecek kıymetli öğretmenlerin 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak, yeni dönemin sağlıklı, mutlu ve başarı dol
Özçınar “Yeni Eğitim Öğretim Yılını Kutladı”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, aydınlık yarınlarımızın geleceği olan tüm çocukların ve onları en iyi şekilde yetiştirecek kıymetli öğretmenlerin 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak, yeni dönemin sağlıklı, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesini temenni etti.

Özçınar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının haftaya başlayacak olmasından dolayı sınırlarına bağlı okullarda çevre temizliği, bahçe düzenlemesi, yeşil alan düzenlemeleri gibi birçok alanda desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

 

Özçınar, okul ve öğretim kadrolarının yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, Güzelyurt Belediyesi’nin de her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların daha temiz ve daha düzenli okullarda eğitim görmelerine olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını bir program dâhilinde yürüttüğünü kaydetti.

 

Belediye Temizlik Bölümü ekipleri, yapılan program kapsamında gerekli çalışmalarını yaparken, trafik güvenliği açısından okulların giriş ve çıkış noktaları ile yaya geçiş üstünlüğü olan bölgelere ekipler tarafından yaya geçidi çizimleri yapıldı.

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