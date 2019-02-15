  • BIST 101.777
  • Altın 223,326
  • Dolar 5,2561
  • Euro 5,9263
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Özdil Nami'den Kıb-tek açıklaması: Uyum Bozuldu

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alındığına ilişkin iddialar üzerine konuştu, Yönetim Kurulu’ndaki değişik kararını doğruladı.
Özdil Nami'den Kıb-tek açıklaması: Uyum Bozuldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alındığına ilişkin iddialar üzerine konuştu, Yönetim Kurulu’ndaki değişik kararını doğruladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’de Birinci Boyut’ta konuştu, Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Nami’nin açıklamaları şöyle:

“Bakanlığımıza bağlı bir kurum, bazen görev değişiklikleri gerekebiliyor, kendi içimizde konuştuğumuz ve verdiğimiz kararlardır, enerji politikaları ile ilgisi yok.

Yönetimde bazı isimlerde değişiklikler olacak.

Farklı bazı arkadaşlarla yola devam etme kararı aldık. Esas önemli olan isimler değil, güçlü bir KIBTEK.

Farklı formatta devam etmesini uygun gördük bakanlık ve parti olarak...Detaylı açıklamaları Başbakan uygun gördüğü şekilde yapacaktır

Ana sorun şu, hedeflere ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlar çalışmalı, süreç içinde o uyum bozulursa gereği de yapılır. Bu kolektif bir karardır.”

Bir süre önce gündem olan elektrik zammına ilişkin açıklamasıyle ilgili, “Sorulan soru üzerine ‘şu an öyle bir kararımız yok ama 8 ay oldu, bir fiyat düzenlemesine gidilirse kimse şaşırmasın’ dedim” şeklinde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIBTEK’le birlikte çalışarak ‘en minimum’ fiyat artış talebini hükümete götüreceklerini ifade etti.

Fiyat artışı ile ilgili kararı hükümetin vereceğini de belirten Bakan Özdil Nami, daha önce olduğu gibi bu fiyat artışının yine devlet tarafından üstlenebileceğini de kaydetti,karar hükümetin vereceğini yineledi.

 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğaziçi Direnişi Şehitleri anıldı ve Şehitler Anıtı törenle açıldı15 Şubat 2019 Cuma 13:50
  • Avunduk: Birlikte sanayi için verimli çalışmalar yapıyoruz15 Şubat 2019 Cuma 13:45
  • Hasta refakatçi eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı15 Şubat 2019 Cuma 13:40
  • Mağusa Limanı'nda mülteci dramı!15 Şubat 2019 Cuma 13:18
  • Son Dakika Haberi: Elektrik'te süresiz grev kararı!15 Şubat 2019 Cuma 13:18
  • Yanık unutulan mum bir odayı küle çevirdi15 Şubat 2019 Cuma 13:15
  • Asgari ücretli açlığa mahkum15 Şubat 2019 Cuma 13:11
  • "Tarımsal üretime 'Yavru Vatan' katkısı"15 Şubat 2019 Cuma 12:31
  • Akıncılar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı15 Şubat 2019 Cuma 12:30
  • Özyiğit Avrupa Birliği Burs Programı’nın 2019-20 Akademik Yıl Etkinliğine Katıldı15 Şubat 2019 Cuma 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti