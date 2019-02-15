Özdil Nami'den Kıb-tek açıklaması: Uyum Bozuldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alındığına ilişkin iddialar üzerine konuştu, Yönetim Kurulu’ndaki değişik kararını doğruladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’de Birinci Boyut’ta konuştu, Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Nami’nin açıklamaları şöyle:

“Bakanlığımıza bağlı bir kurum, bazen görev değişiklikleri gerekebiliyor, kendi içimizde konuştuğumuz ve verdiğimiz kararlardır, enerji politikaları ile ilgisi yok.

Yönetimde bazı isimlerde değişiklikler olacak.

Farklı bazı arkadaşlarla yola devam etme kararı aldık. Esas önemli olan isimler değil, güçlü bir KIBTEK.

Farklı formatta devam etmesini uygun gördük bakanlık ve parti olarak...Detaylı açıklamaları Başbakan uygun gördüğü şekilde yapacaktır

Ana sorun şu, hedeflere ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlar çalışmalı, süreç içinde o uyum bozulursa gereği de yapılır. Bu kolektif bir karardır.”

Bir süre önce gündem olan elektrik zammına ilişkin açıklamasıyle ilgili, “Sorulan soru üzerine ‘şu an öyle bir kararımız yok ama 8 ay oldu, bir fiyat düzenlemesine gidilirse kimse şaşırmasın’ dedim” şeklinde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIBTEK’le birlikte çalışarak ‘en minimum’ fiyat artış talebini hükümete götüreceklerini ifade etti.

Fiyat artışı ile ilgili kararı hükümetin vereceğini de belirten Bakan Özdil Nami, daha önce olduğu gibi bu fiyat artışının yine devlet tarafından üstlenebileceğini de kaydetti,karar hükümetin vereceğini yineledi.