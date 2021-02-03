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Özel İmar Emri Yayımlandı

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Belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermek üzere Özel İmar Emri yayımlandı.
Özel İmar Emri Yayımlandı

Belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermek üzere Özel İmar Emri yayımlandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İmar Emri, Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne Çatalköy İmar Planı, Beyarmudu İmar Planı, Girne 1 'inci Bölge Emirnamesi, Girne 2'inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi, Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi ve Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi, Bafra Emirnamesi ve Gazimağusa, İskele , Boğaziçi geçiş Süreci Emirnamesi alanlarında belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermeyi içeriyor.

İmar Emri’nde  gelişmelere planlama onayının uygulanmayacağı alanlar şöyle sıralandı:

(a) Başkent Lefkoşa İma r Planı İmar Gelişme Sınırı " içindeki, Lefkoşa Surlariçi, Doku Bütünlüğüne Sahip karakter bölgelerinde ve Eski Köy İçi Alanlarında,

(b) Girne Koruma Çevre Planı alanında ,

(c) Alagadi Koruma Çevre Planı alanında ,

(d) 1/1250 ölçekli Köyiçi Alanlarında ,

(e) Beyarmudu İmar Planı içerisindeki köyiçi alanlarında ,

(f) Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi'ndeki tüm Köyiçi Alanlarında ,

(g) Özel Çevre Koruma Alanlarında (Tatlısu , Karpaz, Güney Karpaz, Avtepe, Alagadi ve Akdeniz Özel Çevre Koruma Alanlarında)

(h) Girne 1. Bölge Emirnamesi'nin S'inci maddesi'nin (1 )'inci fık asında , belirtilen ve ilgili Emirname haritalarında gösterilen alanlarda,

(ı) Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi'nin 9'uncu maddesinde belirtilen ve ilgili Emirname haritalarında gösterilen alanlarda

(i) "Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi" içindeki, Mağusa Surlariçinde,

UYGULANACAK TAŞINMAZ MALLAR VE PLANLAMA ONAYI VERİLMİŞ GELİŞMELER

İmar Emri’nde,  uygulanacak taşınmaz mallar ve planlama onayı verilmiş gelişmeler şöyle sıralandı:

a) Taşınmaz Mal koçanında arsa ve/veya tasvip olunmuş arsa olarak tanımlanmış arazilerde yapılacak olan tüm gelişmelerde (ÇED veya Ön ÇED'e tabi olanlar hariç),

(b) Mevcut ruhsatlı ve/veya kesin onay belgesi almış ve/veya taşınmaz mal koçanında kayıtlı binaya yapılacak ilave gelişmelerde,

(c) Mevcut ruhsatlı ve/veya kesin onay belgesi almış ve/veya taşınmaz mal koçanında kayıtlı binaya yapılacak ilave Yüzme havuzu, yardımcı bina, tamirat, tadilat ve telleme amaçlı gelişmelerde,

(d) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun talep ettiği trafo bina ve/veya binalarında ,

(e) Eski ölçüm ve yeni ölçüm (sayısal ölçüm) arasındaki farklılıkları gidermek ıçın yapılacak tüm hudut düzeltmeleri amaçlı gelişmelerde ve tüm amalgame amaçlı gelişmelerde,

(f) Bina taksimatları ve/veya bina bölme amaçlı gelişmelerde ,

(g) Tüm yıkım amaçlı gelişmelerde ,

(h) İşyeri açma ve kullanım değişikliği amaçlı gelişmelerde,

(ı) İnşaat izni alıp halihazırda başlamış tüm gelişmelerin , inşaat izinlerini yenileme amaçlı onay yenilemelerinde.

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