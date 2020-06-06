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“Özel okullar, fiyat ayarlamasını ülke şartlarına göre yapmalı”

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“Özel okullar, fiyat ayarlamasını ülke şartlarına göre yapmalı”
“Özel okullar, fiyat ayarlamasını ülke şartlarına göre yapmalı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Özel okulların fiyat ayarlamalarının arz-talep dengesi ile orantılı ve ülke şartlarına göre belirlemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu fiyat artışlarıyla ilgili kendilerine gelen  şikayetler olduğunu, bu konuyu bakanlar kuruluna taşıyarak neler yapılabileceklerine yönelik kabineyi bilgilendireceğini dile getirdi.

“DEVLET OKULLARINA YÖNELME OLABİLİR”

Bazı özel okullardaki fiyat artışları nedeniyle devlet okullarına yönelme olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu,  “Okullarımızda yaşanabilecek yoğunluğa tedbir alacak yeni eğitim yılına başlamadan önce bir takım çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

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