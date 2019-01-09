Özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin iki katının altında maaş alan KKTC vatandaşı ve sendikalı özel sektör çalışanlarının sosyal sigorta primi ve ihtiyat sandığı yatırımlarının devlet tarafından karşılanması ve bu şekilde maaş artışı sağlanması düzenlemesi başsavcılıktan olumlu görüş aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler , ek maaş desteği konusunda Başsavcılıktan olumlu görüş aldığını kaydederek, ek maaşların sadece KKTC vatandaşlarına İhtiyat Sandığı’nın altında oluşturulan İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan ödeneceğini açıkladı.

Çeler “İhtiyat Sandığının altında İstihdam Destek Merkezi Fonu ki bu fon yurt dışından getirilen, işverenin yurtdışından getirdiği her bir işçi için ek bir vergi niteliğinde KKTC vatandaşlarının istihdamının önü kesildiği için başka bir alanda kendilerine istihdam olanağı sağlansın diye rahmetlik Sonay Adem döneminde başlatılmış bir fondu. Bu fonda yaklaşık 170 kusur milyon liramız var orada ve her ay faizleri, mevduatı ve gelirleri ile bu artıyor. Burada emekçinin hakkı yenilir diye bir şey yoktur çünkü İhtiyat Sandığı fonu ayrıdır İstihdam Desteği Merkezi fonu tamamen ayrıdır. Ve bunu işveren biriktirtirdi orada bu kadar yıldır. Emekçiye bu ek maaş desteğini verirken diğer taraftan da bu ekonomik krizde işvereni de desteklemek adına tüm KKTC vatandaşlarının yüzde yüz sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı pirimlerinin de yine bu fon tarafından karşılanması” hedefimizdir dedi.Bu sistemle birlikte çalışanlara da ek maaş desteğinin verileceğini söyleyen Bakan Çeler, bazı kriterlerin de olduğunu kaydetti.

Çeler “Bazı kriterler vardır çalışanın asgari ücretin 2 katının altında maaş alması, Maaşın banka üzerinden yatırılması toplu iş sözleşmeli ve sendikalı olması gibi” dedi.

Bakan Zeki Çeler, bu sistemin 2019-2020 yılları arasında uygulanacak 2 yılı kapsayan bir sistem olduğunu söyledi.