Özel temsilci atanması konusundaki bekleyiş sürüyor

Politis gazetesi, “Temsilci İçin Bekleyiş Devam Ediyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci ataması konusunda şimdilik herhangi bir gelişmenin olduğunun görülmediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına atıfta bulunan gazete, bu açıklamalardan BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’taki iki tarafın ileriki adıma hazır olup olmadığı konusundaki görüntüyü şekillendirme sorumluluğuna sahip olacak özel temsilcinin atanması konusundaki ihtiyatını sürdürdüğünün görüldüğünü belirtti.

Bunun; BM Genel Sekreterliği’nin, özel temsilcinin Norveç’ten atanacağına dair gelen bilgilerin de yalanlanmasıyla desteklendiğini belirten gazete, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) bir diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere atıfta bulunarak BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, önümüzdeki hafta, İngilizlerin beklenen ilgili taslağına ilişkin ortak bir açıklama yayımlaması konusunda ilk önce anlaşmaya varması gerektiğini de yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs’ın komşusunda olup bitenlerin, diyaloğun yeniden canlandırılması için yapılacak tüm süreçleri etkileyeceğinden söz ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdiği sırada ortaya çıkanların, BM’nin; Pile’deki krize ilişkin olumlu gelişme sonrasında uygun ortamın yaratılması gerekliliğine ve müzakerelerin yeniden başlamasını içeren büyük resme odaklandığının bir göstergesi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Gazete aynı haberinde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un “Yenidüzen” gazetesinde yer alan açıklamalarına da yer verdi.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre Hristodulidis, özel temsilci atanması konusundaki bir soru üzerine, herhangi bir atama öncesinde, Rum Yönetimi’nin ve diğer tarafların ağzının yoklanacağını düşündüğünü belirtti.

Hristodulidis, herhangi bir gelişmeye sahip olmadıklarını, bölgede yaşananların gelişmeleri etkilediğini düşündüğünü de söyledi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşme sırasında bazı daimi üyelerin, özel temsilci atanmasından söz ederek Kıbrıs sorununa ilişkin olumlu gelişmelerin olması gerektiğini ifade ettiğini dile getirdi.