Özer Kanlı Özyiğt'e cevap verdi: Söylediklerimin arkasındayım!

"Benim yandığımı tam olarak yaz ama çarpıtma hoca.."

UBP MYK üyesi ve BRTK Yönetim Kurulu üyesi Özer Kanlı TDP Lideri Özyiğit'in yaptığı açıklamayı eleştirdi ve Özyiğit'e benim yazdıklarımı çarpıtma hoca dedi.

İşte açıklama;

Çok yazık... Benim yandığımı tam olarak yaz ama çarpıtma hoca... BEN , “KKTC SONSUZA DEK YAŞAMALIDIR AMA BUGÜN RUMUN İSTEDİĞİ GİBİ BİR FEDERASYON OLACAKSA BU RUMA BAĞLANMA OLACAK” diyorum...Böyle olmasını ben istemiyorum...Böyle bir durum yerine Türkiye’ye bağlanmayı şahsen tercih ediyorum.SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM...Çözüm ne mi? Gelin KKTC’ye ve iki devletli çözüme egemenliğimize, Türkiye’nin garantörlüğünün Erkin ve fiili olarak devamına birlikte sahip çakalım...Var mısınız?