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Özersay Abu Dhabı’de İİT Dışişleri Bakanları konsey toplantısı’nda…

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey toplantısına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’ye gitti.
Özersay Abu Dhabı’de İİT Dışişleri Bakanları konsey toplantısı’nda…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey toplantısına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’ye gitti.

Özersay, sosyal medyada paylaştığı bilgide, Abu Dhabi’deki toplantı vesilesiyle farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını kaydetti.

Özersay, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bu yıl örgütün üyesi olmamasına rağmen onur konuğu olarak konuşma yapmak üzere Hindistan Dışişleri Bakanı’nı da davet ettiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini” vurguladı.

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