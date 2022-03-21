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Özersay: Adını Reform Koymakla Reform Olmuyor

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HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, mecliste belediyeler reformu hakkında konuştu.
Özersay: Adını Reform Koymakla Reform Olmuyor

Kudret Özersay, son 3 haftadır belediye reformu konusunda özel Ad-Hoc Komitesi kurulması için çağrı yaptıklarını ancak hükümet kanadından yanıt alamadıklarını belirtti.

Anayasa'ya göre belediye seçiminin ertelenemeyeceğine dikkat çeken Özersay, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi konusunda ülkede olağanüstü bir durum olduğunu ortak akılla hareket edildiğine vurgu yaptı. Özersay, reformun yapılması için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini savundu. 

Özersay, belediye sayısının azaltılması dahil yerel yönetim reformunu desteklediklerini söyledi ancak “İçi boş, tabela reformunu doğru bulmadıklarını ifade etti

Özersay, “Adını reform koymakla reform olmuyor” diyerek, çalışanların özlük haklarıyla ilgili de soru işareti bırakılmamasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Reform yapılırken, kimi belediyeleri kapatma kararı alınırken, verimlilik çerçevesinde hareket edebilmek için elde doğru veriler olması gerektiğini savunan Özersay, gerek nüfus, gerek belediye gelirleri konusunda güncel verilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Özersay, “ Yasa tasarısında belediye başkanlarına emekli olana kadar maaş bağlanması yaklaşımının “ belediyeler bağlamında yeni müşavir yaratma” konusunda sıkıntı yaratacağını kaydetti.

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