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Özersay: “Aşılar, bakanın söylediği türden bir planlama içinde değil, kıyak var”

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, aşılamanın başında sergilenen durumun hiç de ilgili bakanın söylediği gibi olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.
Özersay: “Aşılar, bakanın söylediği türden bir planlama içinde değil, kıyak var”

HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi eleştirdi  ve  "kıyak var" dedi. 

Kudret Özersay geçtiğimiz günlerde yaşanan "tedbirlere ilişkin" kriz hakkında da konuştuğu Meclis kürsüsünde şöyle dedi; 

“Bu krizin yönetilmesi ile ilgili ciddi bir zaafiyet durumu vardır. Bizim muhalefet olarak tekrar tekrar burada söyleyip, talep etmemize gerek yoktur. Aleni bir biçimde ortada... Sağlıkla ilgili krizin yönetilemediği bir durum ortaya koyuyorsunuz ki bu toplumun zarar görmesine neden oluyor. Bir kere aşı ile ilgili birkaç gün içinde gördüklerimize bakmadan önce; bir ülkeye bir aşı geldiği zaman devletin zirvesinin neden önce olduğunu hepimiz biliyoruz. Teşvik, örnek… Buraya kadar tamam. Ama daha sonra gördüğümüz görüntüler yerine göre bakanların özel kalem müdürleri, şoförleri sosyal medyadaki paylaşımları ortada… Bu durum, daha önce bize Sağlık Bakanının söylediği türden bir durum olmadığı ve durumun keyfi olduğu algısını oluşturdu. Aşıda kıyak olur mu?”

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