Özersay: “Başbakan ve Başbakan Yardımcısı aday oldu diye hükümet düşmez”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kanal T’de, Serhat İncirli’nin sunduğu ‘Günaydın Kıbrıs’ programına konuk oldu.

“Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklamam için, önce karar vermem gerek. Karar verme aşamasındayız” diyen Özersay, “Bu sıradan bir seçim değil. Bir önceki seçimle, şimdiki seçim arasında çok ciddi farklar var” ifadelerinde bulundu.

2015’de gerçekleşen bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tartışmanın “müzakerelerde başka konular, başka şeyler de konuşulmalı” şeklinde olmadığını ifade eden Özersay, “Şimdi Doğu Akdeniz’de çok önemli gelişmeler oluyor. Bu açıdan bakıldığında, 2020 son derece önemli. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak artık ‘nasıl bir ortaklık olacak’ meselesinin tartışıldığı bir paradigma değişikliği içerisindeyiz.”

“Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olursa hükümet bozulur mu?” şeklindeki soruyu ise Özersay, şöyle yanıtladı:

“Hükümetin düşmesine gerek yok. Bu ülkede bizim uzun ömürlü hükümetlere ihtiyacımız var. Biz hükümeti düşürmek için değil insanlara hizmet üretecek, daha uzun ömürlü bir hükümet arayışındayız. Sırf Başbakan ve Başbakan Yardımcısı aday oldu diye hükümet düşmez. Ama örneğin seçim uğruna Başbakan sınavsız bir şekilde 100 kişiyi işe alırsa, o zaman tepkimizi koyarız” dedi.