  • BIST 1.511
  • Altın 425,082
  • Dolar 7,1834
  • Euro 8,6371
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Özersay: Bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil

» »
Özersay: Bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil
Özersay: Bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılmamasına ilk tepki Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan geldi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapılmamasını eleştiren Özersay, “Açıklama yapılmayacağını açıklamış” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle: Açıklama yapılmayacağı açıklanmış... Üst kurul karar almış, önerilerde bulunmuş, önceden alınan bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil, günlük vaka sayısında rekor kırmışız ama Bakanlar Kurulu ertesi “açıklama yapılmayacağı açıklanmış”, peki...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komite toplantısının ardından Bakanlar Kurulu toplandı02 Şubat 2021 Salı 20:06
  • CTP:"Müzakerelerin meşru zemini federasyondur!"02 Şubat 2021 Salı 20:00
  • 48'i yerel 62 pozitif vaka...Salgında rekor vaka sayısı02 Şubat 2021 Salı 19:39
  • REKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...02 Şubat 2021 Salı 19:39
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikasın'dan Hükümete çağrı02 Şubat 2021 Salı 19:33
  • Özersay:"Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı"02 Şubat 2021 Salı 19:29
  • Gazimağusa Vergi Dairesi’nde çalışan bir personelin COVİD testi pozitif....02 Şubat 2021 Salı 19:21
  • Dizdarlı: Salgının yayılma hızı istikrarlı bir şekilde yükselerek 1.5’e ulaşmıştır02 Şubat 2021 Salı 18:48
  • Çavuşoğlu:Biliyorum; Anastasiadis de 2 Devlet istiyor02 Şubat 2021 Salı 18:33
  • Arıklı’dan yedi çalışanı işten durduran Taşel’e yaptırım kararı02 Şubat 2021 Salı 18:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti