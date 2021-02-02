Özersay: Bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılmamasına ilk tepki Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan geldi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapılmamasını eleştiren Özersay, “Açıklama yapılmayacağını açıklamış” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle: Açıklama yapılmayacağı açıklanmış... Üst kurul karar almış, önerilerde bulunmuş, önceden alınan bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil, günlük vaka sayısında rekor kırmışız ama Bakanlar Kurulu ertesi “açıklama yapılmayacağı açıklanmış”, peki...