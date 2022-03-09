Özersay: Bunalıp İstifa Etmesi Gereken Sevgili Oğuzhan Değildi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını değerlendirdi.

Özersay'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Faiz bey Bakanlar değişecek mi diye sorulduğunda “birileri konuşuyor biz gülüyoruz” demişti; dahası bu iddialarla bağlantılı olarak “ Kıbrıs yalanlar rüzgarı oldu” da demişti ve nihayet dün de “BUNALAN bir arkadaş olursa ve devam edemezse elbette değişebilir” de demişti. Belli ki Çalışma Bakanı BUNALDI ve istifa etti. Bence BUNALIP istifa etmesi gereken sevgili Oğuzhan değildi.

Diyeceklerim bu kadar…