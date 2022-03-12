Özersay: Bunun adı en hafifinden hazımsızlıktır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay, F1 pilotu Sebastian Vettel’in kaskında yer verdiği ancak gelen tepkiler sonrasında kaldırılan KKTC bayrağı hakkında açıklamada bulundu.

KKTC bayrağının kullanılmasına tepki gösterenleri eleştiren Özersay sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Formula 1 yarış pilotu Dünya şampiyonu Vettel yarış kaskına savaşa karşı semboller yanında ülke bayraklarını da koymuş ve bayraklardan biri de KKTC bayrağı. Güney Kıbrıs’ta olay olmuş belli ki. Kıbrıs Rum Otomobil Derneği Dünya Otomobil Federasyonuna dün şikayet başvurusu yapmış. Vettel kasktan KKTC bayrağını çıkarma kararı almış. Bravo! NE BÜYÜK OLAY ve NE BÜYÜK BAŞARI değil mi!!!

Dünya alt üst olmuş, dünya ekonomisi darmadağın, dünya savaşının eşiğine geldik, uğraştıkları şeye bak!!! Bunun adı en hafifinden HAZIMSIZLIKTIR”.