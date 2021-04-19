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Özersay, devletin kurumlarına sahip çıkan herkesi selamladı, birlikteliğin önemine vurgu yaptı...

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Özersay, devletin kurumlarına sahip çıkan herkesi selamladı, birlikteliğin önemine vurgu yaptı...
Özersay, devletin kurumlarına sahip çıkan herkesi selamladı, birlikteliğin önemine vurgu yaptı...

İşte açıklama;

Bu memleketi yürekten seven, bunca yıldır verdiğimiz toplumsal mücadele ve ödediğimiz bedeller üzerine kurulan bu devlete, kurumlarına, Anayasasına, kendine has laiklik anlayışına herkesin din ve vicdan hürriyetine saygı göstererek sahip çıkan, bunu cesaretle yüksek sesle savunmaktan çekinmeyen herkese selam olsun. Siyasi görüş ayrılıkları bir kenara konularak devletin ve yargının bağımsızlığı konularında toplumsal birliktelik gösterebilmek, birilerinin dilinden EGEMENLİĞİ hiç düşürmediği ama buna ters olacak şekilde aynı kesimlerin devleti ve halk iradesini durmadan itibarsızlaştırdığı bir ortamda, çok daha değerli, çok daha anlamlıdır.

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