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Özersay: "Dokunulmazlık zırhına sığınıyorsanız, korkaksınız!"

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla dokunulmazlık tartışmalarına tepki gösterdi
Özersay: "Dokunulmazlık zırhına sığınıyorsanız, korkaksınız!"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla dokunulmazlık tartışmalarına tepki gösterdi. Özersay, yargıdan kaçan milletvekillerine ve onlara kalkan olan siyasi iradeye ağır eleştiriler yöneltti.

"Ben masumum deyip dokunulmazlık zırhının arkasına saklananlar korkaktır!" diyen Özersay, yürürlükteki kuralların yok sayıldığını ve adaletin siyasi gerekçelerle ertelendiğini savundu.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KORKAKSINIZ!
SUÇA ORTAKSINIZ!
HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAKSINIZ!

'Ben masumum, dokunulmazlığın arkasına saklanmam' deyip, sonra dokunulmazlığın arkasına sığınıyorsanız ve mahkeme önüne çıkıp masumiyetinizi ispat etmekten kaçıyorsanız, korkaksınız.

Yürürlükteki kuralları yok sayarak, sadece aynı partiden olduğunuz için bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmıyorsanız, adaleti geciktiriyorsunuz demektir. Bu durumda da suça ortaksınız!

Bu dokunulmazlığı ucuz siyasi manevralarla bugün kaldırmazsanız bile, altı ay sonra, bir yıl sonra milletvekilliği sona erdiğinde bu yargılama gerçekleşecek. Mahkeme önüne çıkmasını engelleyemezsiniz, sadece geciktirebilirsiniz.

Ama bilin ki bunun da dokunulmazlığı kaldırmayanlara siyasi bir bedeli olacak. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Bu hesabı vereceksiniz."

Özersay, açıklamasını “Açık ve net!” sözleriyle tamamladı.

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