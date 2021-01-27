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Özersay: Hastaneden gelen bilgiler pek iç açıcı değil

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"Salgın açısından durum kritiktir, kapanma kararlarının daha da sertleşmesi ve ülke geneline yayılması yakındır."
Özersay: Hastaneden gelen bilgiler pek iç açıcı değil

İşte açıklama;

Gelecek hafta Çarşamba gününe kadar sürmesi gereken Meclis bütçe görüşmelerini siyasi partiler olarak uzlaşmaya varıp bu Cuma sonuçlandırmayı kararlaştırmıştık, muhtemelen Cumayı da beklemeden yarın bitireceğiz. Salgın açısından durum kritiktir, kapanma kararlarının daha da sertleşmesi ve ülke geneline yayılması yakındır.

Hastaneden gelen bilgiler pek iç açıcı değildir. Bu andan itibaren hükümet ya da muhalefet pek bir manası yok, SİYASETİN BİTMESİ GEREKEN NOKTADAYIZ. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümete salgına karşı mücadelede her konuda YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ.

Duyarlı, sağduyulu, yapıcı ve destekçi olacağız. İş birliği, el birliği ve güç birliği ile bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız.

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