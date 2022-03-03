  • BIST 2.021,58
  • Altın 877.788
  • Dolar 14.1318
  • Euro 15.6943
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Özersay: Her ay başında %20 civarında ilave bir zam daha yapılacak

» »
Açıklamada "Elektrik tarife sistemi akılcı ve ülke şartlarına uygun şekilde DERHAL DEĞİŞTİRİLMELİDİR." denildi.
Özersay: Her ay başında %20 civarında ilave bir zam daha yapılacak

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın paylaşımı:

Elektrik tarifesi otomatiğe bağlandı, her ay güncellenecek! dünyadaki mevcut şartlara göre bunun Türkçesi: HER AY YENİ ZAM demek. Sadece bu nedenle bile gelen ayın başında %20 civarında ilave bir ZAM daha yapılacağı anlaşılıyor. Kurum maliyetinin altında satmasın diye otomatik güncelleme elbet düşünülebilir ancak mevcut tarife sistemiyle değil! Tarife sistemi bir an önce akılcı bir biçimde değiştirilip konutlarda dar gelirliyi ve ticari tarifelerdeyse üretim yapam kesimleri koruyacak hale dönüştürülmezse, faturalar üzerindeki KDV oranları aşağıya çekilmezse, çoklu tarife ile günün farklı saatlerinde daha ucuz elektrik imkanı sağlanmazsa, üreticiye elektrik teşviki sağlanmazsa, büyüyen ekonomik yıkım, pahalılık ve işsizlik daha da derin sosyal yaralar açacak! Elektrik tarife sistemi akılcı ve ülke şartlarına uygun şekilde DERHAL DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ada içi geçiş kuralları bugün itibariyle değişti03 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • Hava bugün nasıl olacak?03 Mart 2022 Perşembe 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 3 Mart 202203 Mart 2022 Perşembe 09:37
  • Elektriğe Zam Otomatik Olarak Yapılacak02 Mart 2022 Çarşamba 21:13
  • Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği İle Mersin Emlakçılar Odası’ndan Ortak Eğitim Faaliyetleri02 Mart 2022 Çarşamba 20:38
  • Amcaoğlu: Hükümet ve Muhalefet Konsensüs İçerisinde Olmalı02 Mart 2022 Çarşamba 20:23
  • Denetim Esnasında Uyuşturucu Bulundu02 Mart 2022 Çarşamba 20:21
  • Vaka Sayıları Açıklandı!02 Mart 2022 Çarşamba 19:28
  • Ada İçi Geçiş Kuralları: Tam Aşılı Kişilerden Test İstenmeyecek02 Mart 2022 Çarşamba 18:46
  • Latif sert çıktı.. "Batırıp birleştirecekler"02 Mart 2022 Çarşamba 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti