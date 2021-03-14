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Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır!

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Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır!
Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır!

İşte açıklama;

YAZIKTIR, AYIPTIR, GÜNAHTIR!

Yeniden Doğuş Partisi, genel seçimlerden önce bir şahsı milletvekili adayı gösteriyor, Yüksek Seçim Kurulu adaylığı UYGUN DEĞİLDİR çünkü bu şahıs sahte evrak düzenleme, resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlarından mahkum olmuştur diyor. Şimdi aynı siyasi parti EVRAK SAHTELEME suçundan hüküm giymiş ve vekil adaylığı da bir tür DOLANDIRICILIK yaptığı gerekçesiyle reddedilmiş olan AYNI KİŞİYİ Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yönetimine atıyor! İnanılır gibi değil. Bu ülkenin kurumlarına YAZIKTIR, GÜNAHTIR. Üstelik bu yapılan siyaset etiği açısından da AYIPTIR.

Önceki hükümet döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi Başbakan Yardımcısı olarak Bakanlığıma bağlıydı. Halkın Partisi olarak biz LAÜ Mütevelli Heyetine iki eğitimci, bir diş hekimi ve bir ziraat mühendisi atamıştık. Tümü Lefkeli, bölgede sevilen, kendi alanında başarılı, insanların itibar ettiği muteber kişilerdi. Görevde bulundukları sürede geçmişten farklı olarak bekçi, şoför, temizlikçi ve benzeri alanlarda partizanca işe alımlara imza atmadılar. Geçmiş uygulamalardan farklı olarak kurumun bağlı olduğu Bakan olarak ben yahut partimden bir başka siyasi üniversite yönetimini arayıp da filanı işe alın ya da almayın demedik. Hem idari personel hem de akademik personel alımları OBJEKTİF VE ADİL olsun diye mevzuat çalışması yaptık ve yürürlüğe koyduk. Üniversitenin akademik özerkliğine tam anlamıyla saygı gösterdik, atadığımız arkadaşlar akademik yönetimle tam bir uyum içerisinde kurumun iyiliği için çalıştılar. Kendilerine emekleri ve tüm hizmetleri için teşekkür ederim.

Sonra oturup ağıt yakmak istemiyorsak, bu ülkenin kurumlarını İYİ YÖNETMEK zorundayız. Lefke Avrupa Üniversitesi hem ülkemiz yüksek öğrenimi açısından hem de batı bölgesi ve Lefke açısından çok önemli bir kurumumuzdur. Bir yandan kimi atamalarda kriterleri yükselteceğiz diye son ekonomik ve mali anlaşmada sözler veren bu hükümet, diğer yandan dolandırıcılıktan hüküm giyenleri atamaya devam ediyor! Bu tam bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik örneğidir.

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