  • BIST 116.631
  • Altın 390,004
  • Dolar 6,8494
  • Euro 7,6759
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Özersay, Polis Genel Müdüru Manavoğlu’nu kabul etti

» »
Özersay, Polis Genel Müdüru Manavoğlu’nu kabul etti
Özersay, Polis Genel Müdüru Manavoğlu’nu kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Özersay, görüşmede polis orgütünde yaşanan sıkıntıları, çözümlerini ve ihtiyaçlarını ele aldıklarını açıkladı..

Özersay, paylaşımında;

‘Görevde olduğum 2,5 yıllık süre zarfında Rum tarafıyla zanlıların takası konusunda birlikte hareket edip sonuç aldığımız; bazı başka ülkelerle suçluların iadesi operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiğimiz, memlekete bir gece füze düştüğünde ya da ne bileyim cephanelik patlamasında kısa sürede gittiğimiz bölgede yanı başımıza şarapnel parçaları düşerken benzer sıkıntılar çektiğimiz ve özellikle de salgın döneminde neredeyse her gün sürekli istişare ederek hareket ettiğimiz bir isim oldu Polis Genel Müdürü sayın Süleyman Manavoğlu. Kendisine, yakın çalışma arkadaşlarına ama özellikle de bu salgın döneminde sabahlara kadar canla başla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Manavoğlu bugün emekliye ayrılıyor, veda ziyareti çerçevesinde polisimizde yaşanan sıkıntıların çözümlerini ve ihtiyaçları ele aldık’ dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsman Teknecik Elektrik Santrali hakkında rapor yayınladı30 Haziran 2020 Salı 12:05
  • Soysan; “Toplumun Menfaatine Atılan Adımları Destekliyoruz”30 Haziran 2020 Salı 12:02
  • Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak30 Haziran 2020 Salı 11:47
  • Netkent üniversitesi rektörü prof. Dr. Turgay: “Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini yasal olarak sürdüren bir KKTC üniversitesiyiz. Farklı olarak yks ile öğrenci almıyoruz”30 Haziran 2020 Salı 11:37
  • Muhtarlık binası soyuldu30 Haziran 2020 Salı 11:26
  • Arıklı: “Karara saygı duymak zorundayız”30 Haziran 2020 Salı 11:13
  • Esnaf yollara dökülüyor... Perşembe günü kepenkler kapanıyor!30 Haziran 2020 Salı 11:11
  • Esnaf ve Sanaatkarlar Birliği İle Toplu Taşımacılar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı30 Haziran 2020 Salı 11:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Manavoğlu ve Soyalan'ı Kabul Etti30 Haziran 2020 Salı 11:03
  • YDP'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görev süresiyle ilgili açtığı dava reddedildi30 Haziran 2020 Salı 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti