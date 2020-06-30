Özersay, Polis Genel Müdüru Manavoğlu’nu kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Özersay, görüşmede polis orgütünde yaşanan sıkıntıları, çözümlerini ve ihtiyaçlarını ele aldıklarını açıkladı..

Özersay, paylaşımında;

‘Görevde olduğum 2,5 yıllık süre zarfında Rum tarafıyla zanlıların takası konusunda birlikte hareket edip sonuç aldığımız; bazı başka ülkelerle suçluların iadesi operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiğimiz, memlekete bir gece füze düştüğünde ya da ne bileyim cephanelik patlamasında kısa sürede gittiğimiz bölgede yanı başımıza şarapnel parçaları düşerken benzer sıkıntılar çektiğimiz ve özellikle de salgın döneminde neredeyse her gün sürekli istişare ederek hareket ettiğimiz bir isim oldu Polis Genel Müdürü sayın Süleyman Manavoğlu. Kendisine, yakın çalışma arkadaşlarına ama özellikle de bu salgın döneminde sabahlara kadar canla başla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Manavoğlu bugün emekliye ayrılıyor, veda ziyareti çerçevesinde polisimizde yaşanan sıkıntıların çözümlerini ve ihtiyaçları ele aldık’ dedi.