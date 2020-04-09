Özersay: “Yeni bir vaka daha var. Yurtdışı kaynaklı”Sosyal medyada “yeni bir vaka var” iddialara ilişkin Özersay, “Evet yurtdışından gelen bir vatandaşımızda vardır bilgisi bende de vardır. Bakan açıklamayı yapacaktır” dedi.

Sosyal medyada “yeni bir vaka var” iddialara ilişkin BRT 'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Evet yurtdışından gelen bir vatandaşımızda vardır bilgisi bende de vardır. Bakan açıklamayı yapacaktır” dedi.

Özersay, “Sayının 2-3 fazla olması ya da belirli bir günde ciddi artış göstermesi değil önemli olan… Önemli olan bu sürecin nasıl yürütüldüğü… Buna takılmamalı. Avrupa ülkesinden gelen bir kişide pozitif bir vaka daha var. Önemli olan bu süreci devletin kontrol altında tutup tutamadığıdır” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay bugün saat 15'de Başbakan Yardımcılığı Dış işleri Bakanlığı binasında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacağını da belirtti.

Yerel Yönetimler

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Belediyelerden yapılan kesintinin de gündem geleceğini ve zamanı geldiğinde değerlendirileceğini de belirtti. Bu dönemde özellikle popülist yaklaşmak yanlış olur siyaseti bir tarafa koymamız gerekir. Kamunun sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız