Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay,İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Parti Genel Sekreteri Yenal Senin, Parti Milletvekilllerinden Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu ve parti gönüllülerinin yer aldığı bir ekip hafta sonu Surlariçi Bölgesinde bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bölge insanın yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşlık konusu, Surlariçi Bölgesi’nin emniyeti, çalışma hayatında yaşanılan zorluklarla ilgili sorular toplantıda en fazla gündeme gelen sorunlar oldu.

Özersay: Zor Zamanda Kenetlenmeyi Başarmalıyız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı konuşmada ülke olarak son zamanlarda yaşanılan ekonomik darboğazın farkında olduklarını ve görevden kaçmayarak bu konularla ilgili çalıştıklarını, hükümet etmenin sadece kolay zamanda değil en zor şartlar altındada yapılması gerektiğini bunun bilinci ile kamunun refahı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Geçmiş zamanlarda diğer ülkelerinde krizle karşılaştığını ve bundan çıkış yolları için çeşitli projeler ürettiklerini belirten Özersay , bu zor zamanı aşmak için toplumla beraber adım atmaları gerektiğini, hükümet olarak bu mealde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kaçak işçi sorunu ile ilgili de konuşan Özersay, kayıt dışı çalışma gücünün bu ülke için gerçek bir sorun olduğunu, Çalışma Bakanlığının bu konu üzerinde caydırıcı önlemler alacağını söyleyerek yeni dönemde bu gibi kayıt dışılığa sebep olan işverenlerin ceza miktarlarının arttırılacağını ve denetimlerinde artacağını belirtti. Sağlık sisteminde yaşanılan aksaklıklarla ilgili hükümet olarak son dönemde özellikle sağlık konusunda önlerine gelen tüm sözleşmeli doktor alımına onay verdiklerini, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İslam İşbirliği Teşkilatı altında var olan sağlık birimi ile yapılan istişareler sonrası devlete 2 adet cihaz alındığını ifade eden Özersay, yeni dönemde daha iyi bir sağlık hizmeti için çalışılacağını aktardı.

Özersay, Bu Ülkeye Sahip Çıkalım

Vatandaşlık ile ilgili gelen sorular üzerine, özellikle geçmiş dönemlerde bu yetkiyi elinde bulunduranların, en basitinden evlilik yoluyla vatandaşlık talep eden kişilerin bile bu hakkını seçim yatırımına dönüştürdüklerini gördüklerini belirtti. Bu soruna kökten bir çözüm bulmak, ülke ihtiyacı doğrultusunda bir çalışma yapılarak, burayı vatan bilen, burada doğup büyüyen,bu ülkeyle bağ kuran kişiler için adil ve kalıcı bir vatandaşlık yasası için İçişleri Bakanlığının çalışmalarını tamamlamaya yakın olduğunu belirtti. Özersay, konuşmasının sonunda “bu ülkeye vatandaşlık temelinde hep birlikte sahip çıkalım, benim iki vatandaşlığım var diye düşünmeyelim burası bizim ülkemiz ve hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Baybars: Kent Güvenliği İle İlgili Çalışmalar Tamamlandı, Erken Zamanda Gereken Huzur Sağlanacak

Bölge halkının güvenlikle ilgili sorularını cevaplayan Baybars, kent güvenlik sisteminin 2019 Yılı içinde devreye gireceğini, gerek mobese diye adlandrılan projenin gerekse bölgenin aydınlatma sorunu için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bu sorunların çözümü için ayrıca Lefkoşa Kaymakamlığının girişimleri ile İlçe Emniyet Kurulu oluşturulduğunu ifade eden Baybars, 2019 yılında polis alımına devam edilerek devriye sistemine de geçilebileceğini belirtti.

Engelli bireylerin talebi ve bölgeden gelen görüşler doğrultusunda Kaymakamlık Binasınınyeni dönemde Mücahitler Sitesi bölgesine taşıma düşünceleri olduğunu belirten Baybars, bu sayede daha merkezi bir yerde daha kaliteli hizmet verilebileceğini aktardı.

Vatandaşlık yasasında sona gelindiğini belirten Baybars bunun yanı sıra Beyaz Kimlik kapsamının da genişletileceğini, bu kişilerinde kamudan alacağı hizmetlerde kolaylığa gidileceği, kimlik sahibi olanlardan her yıl yeni çalışma izni istenmeyeceğini, bu kişilerin iş kurma yetkilerine sahip olacağını belirtti.