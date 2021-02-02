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Özersay:"Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı"

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı" dedi.
Özersay:"Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Alınan kararlara önce o kararı alanlar uymalı (bir hafta önce basına yansıyan görüntülerden sonra bugün bile yöneticiler maskesiz ziyaret, görüşme fotoğrafları yayınlamaya devam ediyorlar); denetim yaparak uymayanlar cezalandırılmalı (yollar sokaklar insan kaynıyor, şehirlerarası yol kavşaklarında gelip de geçemeyen araba oldu mu şimdiye kadar emin değilim, Pazartesi sabah ve öğleden sonra gözlemlediğim izni olan olmayan herkes polise sözlü bir şeyler söyleyip geçip gidiyor); esnafından memuruna özel sektör çalışanına kadar kararlara uyanlar, dışarıda gezip tozan misafirliğe giden diğer insanlara bakıp “bu insanların ne ayrıcalığı var, ben iş yerimi boşuna mı kapattım?” sorusunu sorar konuma sokulmamalı. Evet insanlar her şeyi devletten beklemeyip kendileri de dikkat etmeli, “devlet herkesin başına polis dikemez” ama en azından polisi görevlendirdiği yerlerde gerçek anlamda sıkı denetim yaptırabilir.

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