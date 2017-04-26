Özersay'dan Bulut'a, "saygı görmüyorsun, görmeyeceksin”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bulut’un “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir” sözlerine ilişkin eleştiride bulunan Özersay, “vilayet yapmana müsademiz yoktur” diyerek, açıklamanın hem hakaret hem de saygısızlık olduğunu vurguladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un TRT'de katıldığı bir programda yaptığı “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir” şeklindeki açıklamasına ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “vilayet yapmana müsademiz yoktur” diyerek, açıklamanın hem hakaret hem de saygısızlık olduğunu vurguladı.

Özersay, Başdanışman Bulut’a “bu topraklarda bu kadar yıldır verdiğimiz başkası tarafından yönetilmeme mücadelemize saygısızlık ettiğin içindir ki saygı görmüyorsun, görmeyeceksin” dedi.

HP lideri Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben de bir vatandaş olarak diyorum ki burayı vilayet yapmana müsademiz yoktur, yukarıdan bakan ve Kıbrıs Türkünü hor gören yaklaşım ve söylemlerinin nedeni iç politika ise bu, iki ülkenin insanlarının arasını açmaktan başka bir şeye hizmet etmez. Bu ve bunun gibi söylemler, Kıbrıslı türklere hem hakaret, hem de saygısızlıktır. Bu topraklarda bu kadar yıldır verdiğimiz başkası tarafından yönetilmeme mücadelemize saygısızlık ettiğin içindir ki saygı görmüyorsun, görmeyeceksin.”