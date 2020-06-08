  • BIST 110.903
  • Altın 369,897
  • Dolar 6,7808
  • Euro 7,6429
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Özersay:Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır

» »
Özersay:Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır
Özersay:Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özersay mesajında;

‘Süheyla hanım Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinin en önemli ismi olan Dr. Küçükle büyük bedeller ödeyerek bu yolu birlikte yürüyen, toplum yararını ön plana koyabilen sorumluluk sahibi gerçek bir hanımefendiydi. Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır. Ailesinin ve Halkımızın başı sağolsun.’ dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre Camilere Yapılan Saldırıları Şiddetle Kınadı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:50
  • Türksel, Ltb Paylaşım Mutfağını Ziyaret Etti08 Haziran 2020 Pazartesi 11:29
  • KITOB’dan, KITSAB’a destek08 Haziran 2020 Pazartesi 11:16
  • Meclis Toplandı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
  • Öğrenciler meclis önünde eylem yaptı!08 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
  • Kar-İş Eyleme Başladı08 Haziran 2020 Pazartesi 10:57
  • Oğuz: “gıda güvenliğinin öneminin farkındayız”08 Haziran 2020 Pazartesi 10:31
  • Ataoğlu Rum Kesimindeki Tuzla Cami Saldırısını Kınadı08 Haziran 2020 Pazartesi 10:07
  • Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız08 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
  • Ataoğlu: "Turizm herkesin 'gailesi' olmalı"08 Haziran 2020 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti