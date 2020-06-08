Özersay:Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özersay mesajında;

‘Süheyla hanım Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinin en önemli ismi olan Dr. Küçükle büyük bedeller ödeyerek bu yolu birlikte yürüyen, toplum yararını ön plana koyabilen sorumluluk sahibi gerçek bir hanımefendiydi. Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır. Ailesinin ve Halkımızın başı sağolsun.’ dedi.