Özersay:Rum Hükümetinin adımları olumlu

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

Özersay'ın paylaşımı şu şekilde:

Rum hükümeti Limasol’daki camiye yapılan saldırıyı önce kınadı, ardından Rum basınında yer alan haberlere göre cami duvarlarındaki bayrak ve sloganları saldırının üzerinden 24 saat geçmeden temizlettirdi. Bunlar olumlu adımlardır, olumsuz hareketleri ve ihmalleri dile getirdiğimiz gibi olumlu adımları da görebilmeliyiz. Bu provokatif saldırının faillerini de bulup cezalandırırlarsa o zaman olacak, en azından umutlanacağız.

Eğriye eğri, doğruya doğru...