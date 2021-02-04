  • BIST 1.542
  • Altın 416,690
  • Dolar 7,1385
  • Euro 8,5584
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Özersay:''Tedbirlerin ekonomik beklentileri karşılaması mümkün değildir''

» »
Özersay, açıklanan tedbirlerin ekonomik beklentileri karşılamasının mümkün olmadığını, esas çıkış yolunun aşı programının daha sağlıklı yapılarak insan hareketliliğini sağlamak olduğunu belirtti
Özersay:''Tedbirlerin ekonomik beklentileri karşılaması mümkün değildir''

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, açıklanan tedbirlerin ekonomik beklentileri karşılamasının mümkün olmadığını, esas çıkış yolunun aşı programının daha sağlıklı yapılarak insan hareketliliğini sağlamak olduğunu belirtti. Hükümetin açıkladığı kararları değerlendiren Özersay, “Esas çıkış yolu bir an önce piyasa ve ülke içinde yurtdışından gelen insan hareketliliğini sağlamaktan geçiyor. Bunun için de en temel faktör aşıdır. Aşı programının plan ve programının iyi yapılması, elle tutulur bir takvim belirlemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’yle yapılacak ekonomik protokolde ne kadar para alacağına odaklanmak yerine ne kadar aşının ne kadar sürede gelebileceğine ilişkin net bir takvim ortaya koyulmalıdır. Halkın Partisi olarak, ekonomiye gerçek merhemin aşı yoluyla sağlanacak insan hareketliliği olacaktır diye düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

 

“ÖNCEKİ HÜKÜMETİN ALDIĞI KARARLARIN DARALTILMIŞ HALİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

 

Bir önceki hükümet dönemde salgınla mücadele için alınan birçok kararın aynılarının alındığını ancak sürelerinin uzatıldığını belirten Özersay, bazı kararların dezavantaj taşıdığının altını çizdi. Özersay şu örnekleri verdi: “Hükümette olduğumuz dönemde kredi borçlanma için bazı kolaylıklar sağlanmıştı. Daha önce %9  faiz ödemesi gerekirken şimdi faizler de yükseldiği için kredi alacaklarsa %15 faiz ödemek zorunda olacaklar. Özel bankalar kredibilite sorguladığı ve çoğu kişinin daha önceden borcu olduğu için zaten bazı kişiler bu krediyi belki de alamayacak. %11 SGK pirim desteği açısından baktığınızda bu kolaylığı bir önceki hükümette biz de vermiştik ama bu kolaylığın da daraltıldığını görüyoruz. Çalıştırdığı kişi sayısına bağlı olarak bazı işletmelere %11’in tamamı, bazı işletmelere %11’in yarısı, bazı işletmelere ise yaklaşık üçte biri gibi muafiyet sağlanacak. Banka kredi borçlarının ötelenmesi için bir önceki hükümette bir kolaylık sağlamıştık. Bu dönemde o da yok. Hükümet bunu bankalara kabul ettiremedi.”

 

“YARA DERİNLEŞTİ, BU TEDBİRLERİN YETERSİZ KALACAĞI AŞİKARDIR”

Tarım ve hayvancılık konusunda 40 milyon TL’lik bir destekten bahsedildiğine de dikkat çeken HP Genel Başkanı, bu desteğin de belirsizlikler taşıdığını anlattı. Özersay, “Hangi kurum ve kuruluşlarından bahsediliyor, bu miktarın ne kadarı hangi paydaşlara ayrılacak, hangi şartlarda bu destekten yararlanılabilecek belli değil. Bir miktardan bahsediliyor ama kriterler, şartlar konusunda bir detay verilmedi. Pek çok kişi ‘en iyisi biz kendi başımızın çaresine bakalım’ noktasına gelmiş durumda. Bu destek yaraya merhem olacak nitelikte görünmüyor. İç piyasada güven kalmadığı, ekonomide ciddi daralma olduğu ve yara derinleştiği için bu tedbirlerin yetersiz kalacağı aşikar” dedi.

 

“HÜKÜMET DAHA CİDDİ TEDBİRLER ALIP HIZLI HAREKET ETMELİDİR”

HP Genel Başkanı, alınan tedbir kararlarının süresini uzatmanın peyderpey yapılıyor olmasının nedenini de anlamadığını belirtti. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun gereken süreyi söylemiş olmasına rağmen Bakanlar Kurulu’nun bir haftayı içeren kısa kararlar almayı seçtiğinin altını çizen Özersay, kriz yönetiminde insanların bazı şeyleri planlayabilmek, hesabını kitabını yapabilmek için ne kadar kapalı kalacağını bilmek isteyeceğini belirtti. Özersay şöyle devam etti:

“Kriz yönetimde öngörülebilirlik çok önemlidir. Bu şekilde karar alınması bu belirsizliği tetikliyor. En baştan ne kadar süre kapalı kalınacağına dair net bir mesaj vermiyorlar. Oysa kamuoyuna düzenli olarak, anlaşılır ve şeffaf bilgi verilmesi gerekiyor. Bilgilendirme de düzenli yapılmıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyor, insanlarda açıklama yapılacağı yönünde bir beklenti oluşuyor. Ama toplantıdan sonra açıklama yapılmıyor, bir gün sonraya bırakılıyor. Düzensiz yapılan açıklamalar da çok anlaşılır olmuyor. Vatandaşın en büyük sıkıntılarından bir tanesi, sağlıkla ilgili alınan kararlar konusunda yalın, açık bilgi alamıyorlar. Daha önce meclis kürsüsünden altını çizerek vurguladık ve dedik ki; ‘Bir hükümet sözcüsü belirleyin veya yazılı olarak bu açıklamaları net bir biçimde yapın ki bir karmaşa oluşmasın’. Hastanelerin yatak kapasitesinin ve yoğun bakımların hızla dolma noktasına geldiğini, bu nedenle de çok daha ciddi tedbirler alınıp uygulanması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle hükümetin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır04 Şubat 2021 Perşembe 11:56
  • Gürkut:Binlerce kişinin bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!04 Şubat 2021 Perşembe 11:55
  • 16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!04 Şubat 2021 Perşembe 11:52
  • Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:46
  • İskele'de uyuşturucu operasyonu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:46
  • Market Sepetinden 250 Euro ve 800 TL çaldı!04 Şubat 2021 Perşembe 11:41
  • 2 aracında uyuşturucu bulundu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:37
  • Sos Çocuk Köyü Derneği “Yol arkadaşım olur musun?” Kampanyası başlattı04 Şubat 2021 Perşembe 11:28
  • CTP Gençlik Örgütü'nden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek04 Şubat 2021 Perşembe 10:30
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol!04 Şubat 2021 Perşembe 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti