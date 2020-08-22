Özgöçmen: “Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır!”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, sosyal medya hesabı üzerinden hükümete çağrıda bulunarak Sınır kapılarının derhal kapatılması gerektiğini belirtti.

Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır!

1 Temmuz kararı ile sınır kapılarının açılması ardına gelinen son tablo, karantina servislerinin maksimum doluluğa yakın ve yine aynı şekilde şüpheli veya temaslıların tecrit edildiği otellerinde maksimum doluluğa varmak üzere olduğu bir noktadayız. Ve bu durum daha kış ayı yani diğer akciğer hastalıklarının pik yapmadığı bir süreçte yaşanmaya başladı!

Kısacası sağlık sistemimiz taburcu olan hastadan daha çok hasta yatışı yapıldığı bu günlerde şimdiden müşkül duruma düşmek üzere olup, en temel kaygı olan yerel bulaşın ciddi bir yayılmaya başlayacağı endişesi artık gerçekleşmek üzeredir. Bunun ise kısa bir süre içerisinde pozitif vakalara yansıyarak kanıtlanacağı bilinmelidir.

Hal böyle devam eder ve seyreder ise karantinalı girişlerinde bir çare olamayacağı bilinmeli ve sınır kapılarını hiç değilse geçici bir süreliğine derhal kapatılmalıdır.”