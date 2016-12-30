Özgürgün: Güzelyurt’tan vazgeçilmesi söz konusu değil

Başbakan Hüseyin Özgügün, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002’den itibaren Kıbrıs konusunda çok önemli açılımlar yaptığını anımsattı…

Başbakan Özgürgün, “ Eğer Rum tarafı o açılımları alabilseydi bugün Kıbrıs’ta belki de bir anlaşma hüküm sürüyor olabilirdi” dedi.

Güzelyurt’un asla taviz olamayacağının altını çizerek bu konudaki pozisyonlarının net olduğunu kaydeden Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bu konudaki tavrının net olduğunu aktardı…

Özgürgün, özellikle kıyılardan ve Güzelyurt’tan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir toprak ayarlaması olacağını söylediğini, bunun da bir radikal adım olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, Rum tarafından da bir adım gelmesi gerektiğini, Rumlardan bir adım gelirse bir çerçeve çizilebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türkünün yüzde 80’den fazlasının güvenlik konusunda çok hassas olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, çevre ülkelerde ve özellikle Suriye’deki gelişmeler göz önünde olunca güvenlik konusunda daha da hassaslaştığını, Bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da kendilerinin de çok iyi bildiğini vurguladı.

Bu konuda da Rum tarafından bir adım gelmesi gerektiğini dile getiren Başbakan Özgürgün, “Sonuçta Türkiye bunu konuşmayı kabul etti, bu da bir adımdır” dedi.

Cenevre görüşmelerine, UBP’yi temsilen kendisinin katılacağını açıklayan Başbakan Özgürgün, hem Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hem de kendisinin katılacak olması nedeniyle hükümetin başsız kalacağı gibi bir sıkıntı olduğunu ama onu da ayarlayacaklarını kaydetti.

İki halkın siyasi eşitliği ve iki kurucu devletin eşit statüsünün BM parametresi olduğunu belirten Başbakan Özgürgün, konuşulan çözümde, parlamento yapısı, başkan ve başkan yardımcısının pozisyonu, seçiliş biçimleri, Bakanlar Kurulu’nun oluşumu ve karar alma yöntemlerinde, siyasal ve anayasal çatıda sıkıntılar olduğunu, dengelerin iyi kurulması ve karar almanın, Rumların ağırlıklı olacağı mekanizmaya götürülmemesi gerektiğini söyledi.

Bunların teknik konular olduğunu, konuşularak anlaşılabileceğini ifade eden Başbakan Özgürgün, ekonomi ve turizm konularında endişesi olduğunu anlattı.

Başbakan Özgürgün, dolaylı vergilerin toplanmasının federal devlette olmasının sıkıntı yaratacağına işaret ederek, “Dolaylı vergiyi federal devlet alır ve siyasal yapıda etkili olursa Kıbrıs Tük tarafına bu vergilerden düşecek pay ekonomide ciddi sıkıntılara yol açar… Burada ciddi endişelerim var. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil” dedi.