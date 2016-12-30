 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.940
  • Altın 131,447
  • Dolar 3,5257
  • Euro 3,7187
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

Özgürgün: Güzelyurt’tan vazgeçilmesi söz konusu değil

» »
Özgürgün: Güzelyurt’tan vazgeçilmesi söz konusu değil
Başbakan Hüseyin Özgügün, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002’den itibaren Kıbrıs konusunda çok önemli açılımlar yaptığını anımsattı…
Başbakan Özgürgün, “ Eğer Rum tarafı o açılımları alabilseydi bugün Kıbrıs’ta belki de bir anlaşma hüküm sürüyor olabilirdi” dedi.

Güzelyurt’un asla taviz olamayacağının altını çizerek bu konudaki pozisyonlarının net olduğunu kaydeden Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bu konudaki tavrının net olduğunu aktardı…

Özgürgün, özellikle kıyılardan ve Güzelyurt’tan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir toprak ayarlaması olacağını söylediğini, bunun da bir radikal adım olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, Rum tarafından da bir adım gelmesi gerektiğini, Rumlardan bir adım gelirse bir çerçeve çizilebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türkünün yüzde 80’den fazlasının güvenlik konusunda çok hassas olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, çevre ülkelerde ve özellikle Suriye’deki gelişmeler göz önünde olunca güvenlik konusunda daha da hassaslaştığını, Bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da kendilerinin de çok iyi bildiğini vurguladı.
Bu konuda da Rum tarafından bir adım gelmesi gerektiğini dile getiren Başbakan Özgürgün, “Sonuçta Türkiye bunu konuşmayı kabul etti, bu da bir adımdır” dedi.

Cenevre görüşmelerine, UBP’yi temsilen kendisinin katılacağını açıklayan Başbakan Özgürgün, hem Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hem de kendisinin katılacak olması nedeniyle hükümetin başsız kalacağı gibi bir sıkıntı olduğunu ama onu da ayarlayacaklarını kaydetti.

İki halkın siyasi eşitliği ve iki kurucu devletin eşit statüsünün BM parametresi olduğunu belirten Başbakan Özgürgün, konuşulan çözümde, parlamento yapısı, başkan ve başkan yardımcısının pozisyonu, seçiliş biçimleri, Bakanlar Kurulu’nun oluşumu ve karar alma yöntemlerinde, siyasal ve anayasal çatıda sıkıntılar olduğunu, dengelerin iyi kurulması ve karar almanın, Rumların ağırlıklı olacağı mekanizmaya götürülmemesi gerektiğini söyledi.

Bunların teknik konular olduğunu, konuşularak anlaşılabileceğini ifade eden Başbakan Özgürgün, ekonomi ve turizm konularında endişesi olduğunu anlattı.
Başbakan Özgürgün, dolaylı vergilerin toplanmasının federal devlette olmasının sıkıntı yaratacağına işaret ederek, “Dolaylı vergiyi federal devlet alır ve siyasal yapıda etkili olursa Kıbrıs Tük tarafına bu vergilerden düşecek pay ekonomide ciddi sıkıntılara yol açar… Burada ciddi endişelerim var. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşalı Hanifi Şahin hayatını kaybetti...30 Aralık 2016 Cuma 12:39
  • Evi önünde ölü olarak bulunan Akdoğan ile ilgili flaş gelişme...30 Aralık 2016 Cuma 12:32
  • “2017 çözümün, emeğin ve adaletin yılı olsun”30 Aralık 2016 Cuma 11:44
  • KTÖS'e bir kınama da Tatar'dan geldi!30 Aralık 2016 Cuma 11:23
  • Akıncı: “Hayır Cephesi” oluşturmak yanlış30 Aralık 2016 Cuma 11:18
  • “Asgari ücret 2 bin TL’in üzerinde olacak”30 Aralık 2016 Cuma 11:13
  • Aynı gecede üç farklı kaza30 Aralık 2016 Cuma 11:10
  • KSP'den KTÖS'e destek30 Aralık 2016 Cuma 11:02
  • "Ülkenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı vardır"30 Aralık 2016 Cuma 10:48
  • "Millet haini olarak öldürülecektim"30 Aralık 2016 Cuma 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti