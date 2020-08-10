  • BIST 1.076
  • Altın 476,360
  • Dolar 7,2293
  • Euro 8,4968
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

Özgürgün milletvekilliğinden istifa etti

» »
Özgürgün milletvekilliğinden istifa etti
Özgürgün milletvekilliğinden istifa etti

Özgürgün milletvekilliğinden istifa etti.

Milletvekili Hüseyin Özgürgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özgürgün şu ifadelere yer verdi:

"1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum."

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN KİMDİR?

Hüseyin Özgürgün (d. 1965, Lefkoşa) Kıbrıs Türkü politikacı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 21. Hükûmetinde Başbakanı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Birleşik Krallık'ta Cambridge Üniversitesi ClareCollege'de İngiliz Dili ve Yönetim Bilimi dalında eğitim gördü. Atletizm ve futbolda milli sporcu oldu. 1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'ne milletvekilli olarak seçildi. 2006 yılında 10 ay süreyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 5 Mayıs 2009 yapılan erken seçimden sonra Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2013 seçimlerinin ardından kısa bir süre UBP Meclis Grup Başkanvekilliği yaptı. Ardından genel kurulda parti genel başkanlığına seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

67472.jpg

Hüseyin Özgürgün uzun bir süredir Türkiye'de yaşıyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Gazimağusa Belediye Meclis üyelerinden polise “sahte toplantı tutanağı” şikayeti10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:06
  • Ayşegül Baybars'tan istihdam açıklaması10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:23
  • Denktaş: Hükümet gençlerimize kötülük yapıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:19
  • KKTC'de bugün 2280 test 8 yeni vaka10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:20
  • KKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:20
  • Özyiğit:Seçim istihdamları toplumun geleceğinden çalıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:09
  • Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Hakan Ataöv hayatını kaybetti10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:08
  • "Rastgele PCR testi yapılması acil önem taşıyor"10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00
  • Akansoy:Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her an sıcak bir çatışmaya gebedir10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:47
  • Hintkeneviri ziraatinden yakalanan zanlıya 4 gün daha tutukluk10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti