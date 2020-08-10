Özgürgün milletvekilliğinden istifa etti.

Milletvekili Hüseyin Özgürgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özgürgün şu ifadelere yer verdi:

"1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum."

1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum. — Hüseyin Özgürgün (@Hseyinzgrgn) August 10, 2020

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN KİMDİR?

Hüseyin Özgürgün (d. 1965, Lefkoşa) Kıbrıs Türkü politikacı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 21. Hükûmetinde Başbakanı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Birleşik Krallık'ta Cambridge Üniversitesi ClareCollege'de İngiliz Dili ve Yönetim Bilimi dalında eğitim gördü. Atletizm ve futbolda milli sporcu oldu. 1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'ne milletvekilli olarak seçildi. 2006 yılında 10 ay süreyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 5 Mayıs 2009 yapılan erken seçimden sonra Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2013 seçimlerinin ardından kısa bir süre UBP Meclis Grup Başkanvekilliği yaptı. Ardından genel kurulda parti genel başkanlığına seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Özgürgün uzun bir süredir Türkiye'de yaşıyor.