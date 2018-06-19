Özgürgün'ün banka hesabından 31 dakikada 4 Milyon TL para hareketi

Yenidüzen Genel yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün Banka hesaplarında 31 dakikada 4 milyon TL para hareketi olduğu ile ilgili bir yazı yazdı.

İşte o yazı;

16 Ocak 2017.

Saat 16:22

Özgürgün’ün banka hesabı sıfır.

Ve hesaba yatırımlar başlıyor.

Saat 16:23

1 milyon 917 bin 776 TL yatıyor.

19 saniye sonra...

357 bin TL daha yatıyor.

Bakiye: 2.274.779

Saat 16:24

303 bin 544 TL daha yatıyor.

Bakiye: 2.578.323

Saat 16:28

160 bin TL daha yatıyor.

Bakiye: 2.738.323

Saat 16:40

359 bin 979 TL daha yatıyor.

Bakiye: 3.098.303

Saat 16:41

1 milyon 37 bin TL daha yatıyor.

Bakiye: 4.135.498

Saat 16:54

4 milyon 131 bin TL çekiliyor.

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