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Özgürgün'ün banka hesabından 31 dakikada 4 Milyon TL para hareketi

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Özgürgün'ün banka hesabından 31 dakikada 4 Milyon TL para hareketi
Özgürgün'ün banka hesabından 31 dakikada 4 Milyon TL para hareketi

Yenidüzen Genel yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı  Hüseyin Özgürgün'ün Banka hesaplarında 31 dakikada 4 milyon TL para hareketi olduğu ile ilgili bir yazı yazdı.

İşte o yazı;

16 Ocak 2017.
Saat 16:22
Özgürgün’ün banka hesabı sıfır.
Ve hesaba yatırımlar başlıyor.
Saat 16:23
1 milyon 917 bin 776 TL yatıyor.
19 saniye sonra...
357 bin TL daha yatıyor.
Bakiye: 2.274.779
Saat 16:24
303 bin 544 TL daha yatıyor.
Bakiye: 2.578.323
Saat 16:28
160 bin TL daha yatıyor.
Bakiye: 2.738.323
Saat 16:40
359 bin 979 TL daha yatıyor.
Bakiye: 3.098.303
Saat 16:41
1 milyon 37 bin TL daha yatıyor.
Bakiye: 4.135.498
Saat 16:54
4 milyon 131 bin TL çekiliyor.

Yazının tamamı için : 31 dakika 4 milyon TL - Cenk Mutluyakalı

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