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Özkızan: Kaynak Yok Diyenler Bankaların Kârlılığına Baksın!

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Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Bankaların Kâr Oranı %70 
Özkızan: Kaynak Yok Diyenler Bankaların Kârlılığına Baksın!

 

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, kktc Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri ile Rüştü Yücel tarafından hazırlanan bankacılık özkaynak karlılığını gösteren grafikle ilgili açıklama yaptı.  Kıbrıs'ın kuzeyindeki korkunç bir gerçekliğin ortaya çıktığını işaret eden Özkızan, bankaların net kârının öz sermayesine oranını gösteren bu grafiğe göre, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bankaların kârlılığının, Türkiye'deki bankaların kârlılığının çok ama çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

 

Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Bankaların Kâr Oranı %70 

 

Özkızan, “Kıbrıs'ın kuzeyinde bankalar %70 kârlılık ile çalışıyor. Dünyada eşi benzeri yok. İngiltere'de bu oran %10'un altında, ABD'de %15'in altında, AB'nin son 10 yıllık ortalaması %5 civarı, Güney Afrika'da ve Brezilya'da %15, Japonya'da %5, Kenya'da %25'in altında. Daha da saymaya gerek yok çünkü dünya ortalaması zaten %10 civarında. Kıbrıs'ın güneyinde ise son on yılının ortalaması %10'un altında. Kıbrıs'ın kuzeyinde ise yüzde 70” ifadelerini kullandı.

 

Herkesin Yüzüne Tokat Gibi Vurun Bu Kârlılık Oranlarını!

 

Bankalar da dahil olmak üzere ultra zenginlerin, korkunç bir sömürü düzeni içinde, dünyadaki kârlılığın çok ama çok üzerinde oranlarda servetine servet kattığı bir memlekette yaşadığımızı belirten Özkızan, “Gelmiş geçmiş tüm hükümetler, ultra zenginlerin basındaki ve sosyal medyadaki sözcüleri, odaları, örgütleri ve birlikleri, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış vermenin ekonomiyi batırabileceğinden, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesinin ekonomiye yük oluşturacağından, kamu çalışanlarının maaşlarının maliyeye yük olduğundan, esnafı ve küçük işletmeleri desteklemek için paramız olmadığından, altyapı yatırımı, yol, okul, hastane yapmak için kaynağımızın olmadığından söz ediyor” diye konuştu.

 

Özkızan, “Servet vergisine, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesine ve özelde sendikalaşmaya ‘ekonomiye yük olur’ diye karşı çıkan herkesin yüzüne tokat gibi vurun bu kârlılık oranlarını!” dedi.

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