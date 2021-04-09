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Öztabay: Kıbrıslı Türkler sürekli kendilerini birilerine anlatma zorunda değil

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Kıbrıslı Türklerin örf adet anane ve yaşam şekliyle bu topraklarda var olmayı sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Biz sürekli birilerine kimiz ve nasıl insanlarız şeklinde kendimizi anlatma zorunda değiliz” dedi.
Öztabay: Kıbrıslı Türkler sürekli kendilerini birilerine anlatma zorunda değil

Avukat Ayşe Öztabay, Akdeniz’in belki de en güzel adasında yüzyıllardan beri yaşam süren Kıbrıslı Türklerin örf adet anane ve yaşam şekliyle bu topraklarda var olmayı sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Biz sürekli birilerine kimiz ve nasıl insanlarız şeklinde kendimizi anlatma zorunda değiliz” dedi.

Avukat Ayşe Öztabay, Kıbrıs Net Haber Web TV’de yayınlanan “Pusula” programında gündemi değerlendirdi. Pandemi nedeniyle dünyayla birlikte KKTC’nin de hem sağlık hem de ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğine işaret ederek, adanın kuzeyindeki en büyük sorunun ise yönetim zafiyetinden kaynaklandığını belirtti. Vakaların bu kadar yoğunlaştığı bir ortamda ülkeyi yönetmeye soyunanların basiretsizliği nedeniyle insanların yaşamlarının daha da zorlaştığına dikkat çeken Öztabay, “Devlet yönetimi önce ciddiyet ardından da vizyon işidir, bizi yönetenlerde ise bu özelliklerin hiçbirisi yoktur” dedi.

“Zorla bize bol bir gömlek giydirilmeye çalışılıyor” diyen Öztabay, bunun sonucu olarak da sendika ve sivil toplum örgütlerinin sokağa indiğini kaydetti.

Adanın kuzeyinde bilinçli olarak üretimden kopuk bir yapı oluşturulduğuna dikkat çeken Öztabay, oysa sosyal devlet denen mekanizmanın birinci görevinin insanına iş ve aş olanağı sağlamak olduğunu kaydetti. Öztabay, vatandaşın devletinden umudunu kestiği için bireysel olarak ayakta kalma mücadelesine giriştiğini söyledi.

“Toplumsal sorunların doğru ve tarafsız olarak yansıtılmasında özgür basının önemli bir işlevi var, bu konuda ne mutlu bize ki hala olayların üzerine korkmadan gidebilen bir medyamız var. Bu anlamda basını susturmaya yönelik girişimler başarılı olmadı, basın en az yasama, yürütme ve yargı kadar önemli bir güçtür” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında Kıbrıs sorununa da değinen Ayşe Öztabay, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından ortaya atılan İki Devletli çözümün hayalden öte bir anlam taşımadığını ve bu görüşün hem uluslararası gerçekler hem de son cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan yüzde 48’lik iradeyle bağdaşmadığını vurguladı.

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