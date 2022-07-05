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Öztürkler: İskele Bölgesi ve Halk Sağlığının Korunması Hepimizin Sorumluluğundadır

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Öztürkler: İskele Bölgesi ve Halk Sağlığının Korunması Hepimizin Sorumluluğundadır
Öztürkler: İskele Bölgesi ve Halk Sağlığının Korunması Hepimizin Sorumluluğundadır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in girişimiyle bakanlık toplantı salonunda Long Beach Sahili kanalizasyon ve atık su sorunu masaya yatırıldı.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bakanlık Müsteşarı M. Mesut Ener, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, bölge iş insanları ve bölge müteahhitlerinin geniş katılımıyla, Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümü için bir araya gelindi.


İskele İlçesinde Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümüne yönelik tüm paydaşların katılımıyla geniş tabanlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürkler, “İskele Sahili ve denizinin cazibesini korumak hem devletin güçlenmesi, hem de bölge işletmelerinin desteklenmesi ve milli gelirin
artırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Denizimizi, halk sağlığını korumazsak bundan iş insanlarımız, devletimiz zarar görür. Burada işinizden gücünüzden zaman ayırarak bir çözüm üretmek gailesi ile biraraya geliyorsak bu, bizler için çok kıymetlidir” dedi.

ÖZTÜRKLER, “KURULACAK KOMİTENİN ÇALIŞMALARINA BİZZAT KATILACAĞIM”
Kısa ve uzun vadede sorunun çözümü için belediye ve kaymakamlığın koordinesinde tüm paydaşların yer alacağı bölgesel bir komite kurulmasının önemine dikkat çeken Öztürkler, “Bu komitenin altında oluşacak bir fon için bölge iş insanlarının maddi ve teknik katkı koymaya hazır olması çok sevindiricidir. Bizlere düşen de bu yapının yasal mevzuata uygun şekilde kurulmasını sağlayacak çalışmaları tamamlamak, İskele Bölgesi kanalizasyon ve atık su arıtma sistemi projesinin bir an önce hayat bulmasını sağlamaktır” dedi.

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Sadece ülkemizin değil dünyanın da en güzel sahillerinden birine sahip olan İskele bölgesinin ve halk sağlığının korunmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Öztürkler, “İskele Belediyesi ile Kaymakamlığımızın koordinesinde kısa ve uzun vadede atılacak adımların planlanması, hızlıca alınan tedbirler ve bölge işletmelerinin de katkılarıyla sahilin, dere yatağının temizlenmeye başlaması sevindiricidir” dedi.


İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, bölge iş insanları, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi ve bölge müteahhitlerinin de içerisinde yer alacağı bölgesel bir komitenin kurulmasına karar verilen toplantıda, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler katılımcılara gösterdikleri ilgi ve sorumluluk duygularından ötürü teşekkür etti.


Bakan Öztürkler, uzun vadede İskele Bölgesi Long Beach Sahili ve atık su arıtma tesisinin yapılması ve ilk adım olarak hızlıca bölge işletmelerinin atık su kontrolleri ile atılacak adımların da planlanacağı, tüm paydaşların temsiliyetinin olacağı komitenin çalışmalarına ara ara bizzat katılacağını, bu konuya çok önem verdiğini ifade etti.

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