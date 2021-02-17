Öztürkler: Mezun konumundaki 17 binin üzerinde öğrenci aşamalı gelecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler BRT’de katıldığı “Manşet +” programında mezuniyet durumundaki öğrencilerin ülkeye gelişine dair açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler BRT’de katıldığı “Manşet +” programında mezuniyet durumundaki öğrencilerin ülkeye gelişine dair açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, sağlık alanı gibi uygulamaları dersleri yoğunlukta olan ve mezun konumunda olan 17 binin üzerindeki öğrenci için yüzde 60’a yüzde 40 hibrit eğitim modelinin uygulanacağını ifade etti.

Aşamalı olarak KKTC’ye getirilecek olan öğrencilerin devletin karantina merkezlerinde kalacağını belirten Ziya Öztürkler, karantina ve PCR ücretlerinin ise devlet tarafından karşılanacağını vurguladı.

Ziya Öztürkler, öğrencilerin adaya gelişlerinin okulların akademik takvimleri doğrultusunda olacağını kaydetti.

Bu çerçevede ek seferler konulacağını belirten Öztürkler, bunun için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karar üreteceğini söyledi.

Ziya Öztürkler, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla birlikte ek seferlerle koordineli bir şekilde Nisan ayına kadar öğrenciler getirilecek. Bu konuda gereken hazırlıklar yapılmıştır, üretilmesi gereken kararlar üretilmiştir. Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için uygulamalı derslerine girmesi gerek” dedi.

Öztürkler ayrıca yurt dışında eğitim görüp üniversiteleri tarafından eğitime çağrılan yaklaşık 200 öğrencinin hafta başında aşılanmaya başlandığını da açıkladı.