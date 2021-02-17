  • BIST 1.546
  • Altın 401,535
  • Dolar 6,9935
  • Euro 8,4426
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Öztürkler: Mezun konumundaki 17 binin üzerinde öğrenci aşamalı gelecek

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler BRT’de katıldığı “Manşet +” programında mezuniyet durumundaki öğrencilerin ülkeye gelişine dair açıklamalarda bulundu.
Öztürkler: Mezun konumundaki 17 binin üzerinde öğrenci aşamalı gelecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler BRT’de katıldığı “Manşet +” programında mezuniyet durumundaki öğrencilerin ülkeye gelişine dair açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, sağlık alanı gibi uygulamaları dersleri yoğunlukta olan ve mezun konumunda olan 17 binin üzerindeki öğrenci için yüzde 60’a yüzde 40 hibrit eğitim modelinin uygulanacağını ifade etti.

Aşamalı olarak KKTC’ye getirilecek olan öğrencilerin devletin karantina merkezlerinde kalacağını belirten Ziya Öztürkler, karantina ve PCR ücretlerinin ise devlet tarafından karşılanacağını vurguladı.

Ziya Öztürkler, öğrencilerin adaya gelişlerinin okulların akademik takvimleri doğrultusunda olacağını kaydetti.

Bu çerçevede ek seferler konulacağını belirten Öztürkler, bunun için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karar üreteceğini söyledi.

Ziya Öztürkler, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla birlikte ek seferlerle koordineli bir şekilde Nisan ayına kadar öğrenciler getirilecek. Bu konuda gereken hazırlıklar yapılmıştır, üretilmesi gereken kararlar üretilmiştir. Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için uygulamalı derslerine girmesi gerek” dedi.

Öztürkler ayrıca yurt dışında eğitim görüp üniversiteleri tarafından eğitime çağrılan yaklaşık 200 öğrencinin hafta başında aşılanmaya başlandığını da açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 593'e ulaştı17 Şubat 2021 Çarşamba 12:13
  • Acı kayıp! Engin Naşit yaşamını yitirdi17 Şubat 2021 Çarşamba 12:09
  • Engin Naşit vefat etti17 Şubat 2021 Çarşamba 12:04
  • İncirli Köyü'nde yapılan testlerin sonuçları açıklandı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:59
  • Özdenefe: Aşılama verileri dijital ortama aktarılmalı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:36
  • KTOEÖS'ten hükümete eleştiri17 Şubat 2021 Çarşamba 11:33
  • 5+1 Konferans İçin Beklenen Tarih Nisan Ortaları17 Şubat 2021 Çarşamba 11:18
  • BKP Kadın Meclisi: “Ev İçi Şiddet Olaylarında Her Geçen Gün Artış Yaşanmakta”17 Şubat 2021 Çarşamba 11:04
  • T.C Gazimağusa Başkonsolosluğu’na 49 yıllığına arazi verildi17 Şubat 2021 Çarşamba 10:50
  • 12 kişi yasakları ihlal etti17 Şubat 2021 Çarşamba 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti